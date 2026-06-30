自動駕駛車今年試行高鐵站至九龍站　長者及行動不便者明年可預約

去年施政報告提出推廣自動駕駛車輛，今年批出3個地方測試。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會與港鐵和機場管理局合作，並於今年下半年試行無人駕駛私家車服務，接駁西九龍高鐵站及機場快線九龍站，長者及行動不便的乘客可以預約使用服務。陳美寶預計今年7月向區議會提交文件，以及於機場測試20架無人駕駛車輛，冀明年內全面商業營運。



運輸及物流局局長陳美寶。（彭紹殷攝／資料圖片）

來往高鐵站及機場客流量高 陳美寶冀推動空鐵聯運

陳美寶表示，高鐵站去年客流3100萬人次，單日約8至9萬人次，同年乘坐高鐵到港的旅客有870萬人次，有7%至9%高鐵乘客到港後會直接前往機場離境，因此政府認為香港可實行多式聯運，期望能透過自動駕駛結合高鐵站及機場快線，便利旅客。

陳美寶早前試乘自動車。（運輸物流局網站）

她又稱，政府會推動機管局及港鐵公司合作，望今年下半年能在西九龍高鐵站及機場快線九龍站之間試行無人駕駛接駁服務，並會有指定車輛可供長者和行動不便人士預約使用，亦期望透過結合應用程式和「一票通」服務，達成空鐵聯運。陳美寶表示，今年7月會將有關營運路線及車輛數目的文件提交至區議會審議，希望明年內全面商業營運。

東涌欣澳測試60架自駕車輛 大嶼山機場島7月測試20架

陳美寶又指，現時有超過60架自動駕駛車輛在大嶼山、數碼港、九龍灣和觀塘測試，正計劃擴至東涌和欣澳，大嶼山機場島會在7月起為20架車輛作無人操作測試。她又表示，運輸署掌握自動駕駛車輛的運行數據，以及在作商業招標時會分析車輛里數、安全系數和市民需求等數據，會適時向立法會報告及對外公開。