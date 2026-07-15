流感｜男嬰染甲流併發嚴重肺炎　曾心臟驟停現情況危殆　留醫ICU

衞生防護中心今日（15日）正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好、未接種疫苗的9個月大男嬰。他昨日（14日）出現發燒及咳嗽，一度失去意識和心臟驟停，被送往屯門醫院急症室。經急救後他恢復心跳，被診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和休克，他目前在兒童深切治療部留醫留醫，情況危殆。



衞生防護中心（中心）今日（15日）正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的九個月大男嬰。（資料圖片）

男嬰周一身體狀況轉差 昨呼吸急促、失去意識和心臟驟停

個案涉及一名過往健康良好的九個月大男嬰。他於周一（13日）起身體狀況轉差、變得不活躍及進食量減少，昨日（14日）出現發燒及咳嗽，被帶到診所求醫。同日下午，他的病情惡化，出現呼吸急促、失去意識和心臟驟停，被送往屯門醫院急症室。經急救後，病人恢復心跳，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。

醫院於昨日為他採集呼吸道樣本進行化驗，結果證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和休克。病人目前仍然留醫，情況危殆。

衞生防護中心：流感活躍程度持續上升

衞生防護中心初步調查結果顯示，男嬰並未接種2025/26年度季節性流感疫苗，他的家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心會繼續調查個案。

中心表示，香港自6月底進入流感季節，流感活躍程度持續上升。參考以往的監測數據，中心預料流感活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，預料流感活躍程度在未來數周會進一步上升。