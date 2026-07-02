夏季流感季節開始　衞生署料或持續至9月　本周有2宗兒童嚴重個案

衞生署衞生防護中心及醫管局今日（2日）宣布，本港正式踏入夏季流感季節，以甲型H3為主，本周錄得2宗兒童嚴重個案，中心預計或會持續至9月。此外，新冠病毒活躍程度亦正上升，5月至6月底錄得2宗死亡個案。中心指，目前幼童接種新冠及流感疫苗的覆蓋率仍然偏低，呼籲家長盡快帶子女接種。



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歐家榮：流感指標在6月底超過基線水平 未來數周進一步上升

衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，季節性流感程度5月起持續上升，公立醫院流感入住率等主要流感指標在6月底超過基線水平，顯示香港已經進入流感季節。

歐家榮指上周本港錄得23宗成人嚴重個案，約七成達65歲以上、六成未接種疫苗；兒童嚴重個案本周則共有2宗。他預計流感活躍程度將在未來數周進一步上升，院舍、學校爆發個案，以及嚴重個案都有機會增加，防護中心會繼續監察情況。

防護中心及醫管局公布，本港已踏入夏季流感季節。（左起）防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康、防護中心傳染病處主任歐家榮、醫管局總行政經理（聯網運作）李立業出席記者會。（頼卓盈攝）

甲型（H3）流感病毒佔染個案六成

歐表示，本港目前主要流行病毒是甲型（H3）流感，約佔整體感染個案的六成，其次是甲型（H1）和乙型流感，各佔大概兩成。他又指，流感季節往往持續8至12周，預計8至9月流感仍然活躍。

新冠病毒成人嚴重個案近2個月23宗 2人死亡

此外，新冠疫情活躍程度亦自今年5月起持續上升。由5月至6月27日，本港累計錄得23宗成人嚴重個案，包括2宗死亡個案。期間亦錄得2宗兒童新冠嚴重個案，2名兒童均沒有接種過新冠疫苗。

接種流感疫苗6個月至2歲以下幼童只有27%

防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康表示，目前已有203萬人透過政府計劃接種流感疫苗，惟6個月至2歲以下幼童覆蓋率只有27%，提醒家長需高度關注；新冠疫苗接種方面，幼童完成初次劑次的比率估計低於4%，同樣須關注，醫管局呼籲家長盡快帶子女接種。

防護中心及醫管局公布，本港已踏入夏季流感季節。（左起）防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康、防護中心傳染病處主任歐家榮、醫管局總行政經理（聯網運作）李立業出席記者會。（頼卓盈攝）

防護中心籲暑假市民外遊要留意麻疹

防護中心提醒市民，暑假將至，市民外遊時需留意，目前麻疹正在美國、加拿大、印尼、菲律賓、日本流行，市民如未接種過相關疫苗，可在出行前兩個星期徵詢醫生及接種。

此外，手足口病正在廣東省、日本、韓國流行，中心呼籲市民留意手部衛生。至於登革熱及基孔肯雅熱等蚊傳疾病，亦正在多地流行，中心呼籲市民外遊時要做好防蚊措施。