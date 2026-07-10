盧寵茂料流感活躍度未來數周續上升　嬰幼兒疫苗接種率有提升空間

本港已式踏入夏季流感季節，醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）出席立法會衞生事務委員會會議時表示，預料流感活躍程度在未來數周將進一步上升，當局會密切監測最新趨勢，並強調接種疫苗是最有效的預防方法。



有議員關注嬰幼兒疫苗接種率不足三成，盧寵茂指，有關群組接種率有提升空間，當局未來會加強前線人員在母嬰健康院向家長的教育及解說工作，重點提升半歲至2歲群組的接種率。



一名小學女童發高燒、小腿痠、咳嗽與喉嚨痛，確診A型流感。（Canva）

盧寵茂在會上表示，香港今年第一季並未如預期出現冬季流感季節；本港整體流感活躍程度一直維持較低水平，直至5月才開始上升，並於6月底超越基線水平，顯示今年已直接進入夏季流感季節。

他另引述2025/26年度的數據，強調流感疫苗對減低重症及死亡的作用顯著。數據顯示，未接種流感疫苗的兒童感染流感後，出現嚴重併發症或死亡的比率，較已接種的高出約5倍；而65歲或以上的護理院舍院友出現流感重症的比率，未打針的亦較已打針的院友高出約4倍。

上年度接種203萬劑疫苗 保持上升趨勢

在本港流感疫苗接種劑數方面，上年度各項計劃合共接種超過203萬劑疫苗，與過去3個年度的平均增幅相比保持上升趨勢。不過，2025/26年度的數字較前一年度稍有回落。盧寵茂解釋，主要原因是由於2025年2月曾出現年輕藝人因流感併發症離世的社會關注個案，導致前一年度的基數明顯較高，加上2026年第一季沒有出現傳統的冬季流感，減低了公眾的接種意願。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

改進採購過程 引入不同品牌流感疫苗

他又指，為應對26/27年度季節性流感疫苗接種計劃，政府現正進行採購，並透過改進採購過程引入不同供應商，以提供不同品牌與技術平台的流感疫苗，以分散供應鏈風險，確保來源的可靠性與靈活性。

同時，政府將進一步加強「家庭醫生疫苗採購先導計劃」，將協助合資格私家醫生採購流感疫苗的限額，由上年度的10萬劑，大幅增加至30萬劑，並擴大範圍至同時參與疫苗資助計劃及至少1項政府資助基層醫療健康計劃的醫生。

盧寵茂指嬰幼兒接種率確實有提升空間，當局未來會加強前線人員在母嬰健康院向家長的教育及解說工作，重點提升半歲至2歲群組的接種率。（資料圖片）

嬰幼兒接種率有提升空間 在母嬰健康院加強解說

多名立法會議員在會上關注「一老一幼」的流感疫苗接種率。保險界議員陳沛良及議員楊永杰均指出，目前6個月至2歲大的幼兒流感疫苗接種率不足3成，關注是否因家長擔心副作用或認知不足導致，建議在母嬰健康院檢查時讓護士加強宣傳。

盧寵茂回應時承認，嬰幼兒接種率確實有提升空間，指出生嬰兒基本都會在母嬰健康院接受評估及接種其他法定疫苗，部份家長對於會否再打流感針產生猶豫，甚至受到網上錯誤資訊影響。當局未來會加強前線人員在母嬰健康院向家長的教育及解說工作，重點提升半歲至2歲群組的接種率。

盧寵茂表示目前院舍長者的接種率達到80%，情況較社區長者理想。（資料圖片/黃浩謙攝）

院舍員工接種率僅約3三成 擔心將社區病毒帶入院舍

針對長者群組，盧寵茂表示，目前院舍長者的接種率達到80%，情況較社區長者理想。他指，院舍員工接種率只有30%，對此感到擔心，形容院舍員工有機會將社區的病毒帶回院舍並傳染予長者，強烈期望院舍員工及家有長者的市民每年都能積極接種疫苗。

選委界議員陳凱欣則關注到校外展接種計劃的時間表，提到去年9月開學首兩周，已出現數宗兒童嚴重流感個案，詢問當局未來能否提早到校為學童打針。盧寵茂回應指，雖然上年度有高達99%的學校參與計劃，但到校打針時間存在客觀的物流及製造限制。

他解釋，每年世衞在年初才釐定流感病毒的品種，製藥企業在2至3月才開始製造疫苗，本港一般要到9月才能收到疫苗。衞生署在收到疫苗後已隨即展開到校接種工作，惟全港學童合共需要接種近20萬劑疫苗，程序上確實需時完成。