DSE狀元2026｜香港華仁鄭子絃談未來　輔助科技克視障助圓法律夢

香港中學文憑考試DSE 2026周三（15日）放榜，來自香港華仁書院的鄭子絃在僅餘一成視力挑戰下成為狀元，「相信法律能帶來平等」的他是少數不擬從醫的狀元，期望升讀政治與法學雙學位，日後協助同路人。



鄭子絃今日（16日）在電台節目中分享學習經歷也談未來，直言最大的困難是要比其他學生花多數倍時間溫習，而面對法律系龐大的閱讀量與文獻案例，鄭指現今輔助科技發達，能透過軟硬件協助閱讀，希望在學成後留港執業：「服務香港，貢獻香港。」



2026年7月15日DSE放榜，香港華仁書院的鄭子絃克服視障，成為今屆狀元之一。（資料圖片/吳美松攝）

鄭子絃今日在受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，求學路上最大困難是要比其他學同花費較多時間溫習，「其他人睇書，當然都攰，但佢哋可以比較有效率，但我哋睇嘅話，睇書會好快攰，會好辛苦，咁就要用多其他人幾倍嘅時間去做」

鄭子絃說，平日上課時須依靠電子屏幕等的輔助科技，將黑板內容放大，老師亦會將A4大小的教材放大成A3大小。在DSE考試期間，他獲安排於特別試室應考，並獲得延長考試時間的特別安排。

2026年7月15日DSE放榜，香港華仁書院的鄭子絃克服視障，成為今屆狀元之一。（資料圖片/吳美松攝）

試後雖感緊張 但知已經「盡了全力」

鄭子絃說考試選擇手寫作答，考試時將試卷由A4放大至A3格式，寫字亦會寫得較大方便閱讀。面對被稱為「死亡之卷」的中文科以及地理科需要處理大量放大圖表的試題，他指會比較困難，而考完試後雖然感到緊張，但也自知已經「盡了全力」。

法律夢源於初中法院旁聽 深深被就同一事實辯論過程所吸引

談及未來志願，鄭子絃表示大方向是成為一名律師，法律夢源於中二、中三時期，當時在導師帶領下到法院旁聽，深深被法庭上雙方律師與法官就同一事實進行辯論的過程所吸引，「成個過程係好有趣，係一個不斷地，無論係雙方律師，定係法官，佢哋都係就同一個事實，去進行好多討論」。

面對法律系龐大的閱讀量與文獻案例，鄭子絃指現今輔助科技發達，能透過軟硬件協助閱讀，「當然法律系會要讀好多書，好多文件，但因為而家，其實如果用電腦，我哋都可以用輔助軟件去放大，所以都相對容易」。

2026年7月15日DSE放榜，香港華仁書院的鄭子絃（中）克服視障，成為今屆狀元之一。（資料圖片/吳美松攝）

他表明首選留在香港修讀法律，除了因為適應問題，更希望在學成後留在本地執業，「始終我都喺香港長大，喺香港執業，服務香港，貢獻香港。」不過，他亦期待在大學期間能有機會到外國交流，拓寬國際視野。

香港華仁書院校長陳偉倫在節目中強調，學校非傳統「谷狀元」名校，而是著重學生個人發展等，「我哋唔係目標要培育一個狀元誕生，而係俾空間同學，去發揮佢嘅性格，或者佢嘅才能，方便去發展佢嘅機會」 陳偉倫又指，學校會針對每位入學的特殊教育需要（SEN）學生進行評估，並提供人際關係或特定才能上的支援。