DSE放榜｜中度聽障考生克服障礙奪四科5**　首志願選港大藥劑學

DSE中學文憑試今日（15日）放榜，產生多名「生命狀元」。一出生便確診中度聽障的考生譚日桁，考獲四科5**成績。他曾因先天障礙令學習上有不同困難，亦一度質疑自我。除在宣美言語及聽覺訓練中心跟導師學習，他更針對英文科聆聽考試，打開YouTube上的英語視頻，關掉字幕功能，不斷嘗試跟上視頻內容，直至能掌握視頻內容為止。他又挑戰困難，學習吹奏單簧管，中學時期亦有參加管弦樂團。



對於未來學習和職業導向，他現時首選是港大藥劑學系，希望可以成為一位藥劑師，教導市民正確的用藥方法。



就讀中華基金中學的譚日桁在數學、化學、物理及資訊科技科均獲得5**佳績，中文科和英文科分別獲得第3級和第5級成績。(彭紹殷攝）

就讀小西灣直資中華基金中學的譚日桁，主修科數學和三科選修科包括化學、物理及資訊科技科均獲得5**佳績，至於中文科和英文科分別獲得第3級和第5的級成績。他對於此成績感驚喜，指每一科都比自己預期中理想，今日（15日）在家人陪同下到校領取成績單。「起初屋企人好擔心我中文唔過3，但望到最後過3之後就鬆一口氣。」

譚日桁說，由中三起每次完成實驗時，都慢慢培養對化學的興趣；他也非常熱愛研究不同化學物質反應，因此對於選科導向，他首選希望就讀港大藥劑學系。

患聽障曾感挫敗 譚日桁：會妒忌其他同學、會睇低自己

譚日桁在剛出生時被診斷出患有中度聽障。起初，面對障礙時，難免會感到挫敗，甚至一道質疑自己的能力，「會妒忌其他同學，同埋會係咁睇低自己，亦有因為呢件事而喊過。」

譚日桁說，聽障有礙學習，但他不斷尋找方法克服障礙。（彭紹殷攝）

聽障成學習「最大的痛點」 卻不斷尋找方法克服障礙

由小學成績中上，到DSE考獲四科5**，過程期間面對無數學習上的障礙，儘管如此，他沒有因為此而放棄自己的學業，反而不斷努力尋找方法克服。因為聽力障礙的關係，有時上課會錯過部份老師講解內容，成為他在學習效能上「最大的痛點」。每次遇上這種情況，他都需要再三向同學詢問，或者向老師提出再復述內容一遍。

看YouTube英語視頻 關掉字幕 操練應對英文科聆聽考試

他又指，尤其在他準備英文科聆聽考試時也有下很大苦工，初時他無法跟上聆聽錄音內容，對他英文聆聽考試有所影響，但後來他不斷利用課堂外的時間，打開YouTube上的英語視頻，例如觀看專門講解歷史或工程學相關的內容，他會關掉字幕功能，不斷嘗試跟上視頻內容，每次發現自己無法跟上內容時，會倒退幾秒前再三聆聽，直至自己能掌握視頻內容為止。他認為這方法更能有助學習，「相比起啱啱開始跟甩字眼嘅次數愈嚟愈少，進步咗好多。」

除了學業成績之外，譚日桁有嘗試為自己培養多方面興趣，例如吹奏單簧管等等，中學時期亦有參加管弦樂團。可是，對患有先天中度聽障的他而言，此障礙無疑對他的音樂感有影響。他說：「有時候會唔小心會吹得大聲咗，需要指揮家提點返。」他嘗試尋找協調的方法，例如會花心機聆聽坐在附近同學在演奏時的音頻，再慢慢調整吹奏單簧管時的音量大小。

譚日桁希望自己未來更加勇敢結交新朋友，「想玩得再開放啲。」（彭紹殷攝）

聽障有礙人際交往：好驚聽錯其他人講嘢

譚日桁除了學習上遇到障礙，在人際交往上，他坦言自己之前欠缺自信，「好驚聽錯其他人講嘢，而做咗一啲唔適當嘅回應。」這令他不斷避免與人溝通，但他說，家人一直有嘗試親力親為解決溝通方面的障礙，例如更加積極地與他溝通，開解心扉，亦給予機會讓他嘗試與外界的人溝通，漸漸地為他重新建立自信。

譚日桁盼望自己就讀大學時，嘗試勇敢結交新朋友，「想玩得再開放啲。」

譚日桁（右）小時候在宣美中心跟導師學習，提升說話能力。（彭紹殷攝）

譚日桁冀患先天障礙小朋友勇於面對困難

譚日桁亦盼望每一位患有先天障礙的小朋友，可以勇於面對他們的困難，保持好奇心去學習和進步，「有好多挑戰都有方法去面對，嘗試聽多啲、講多啲，可以彌補先天上嘅不足。」現時的他已經不再認為聽障會為他造成很大的影響，他甚至認為「其實自己同其他人冇太大分別。」

譚日桁希望每一位患有先天障礙的小朋友可以勇於面對他們的困難，保持好奇心去學習和進步。（彭紹殷攝）

譚日桁指到，曾在宣美言語及聽覺訓練中心學習的學生，在大學畢業後都會主動重返中心，帶領同樣有先天性障礙的小朋友參與各式各樣的活動，例如煮食、探訪老人院和表演等等，譚日桁亦希望自己透過未來一兩年的進步，再重返中心成為領導者的角色，帶領其他小朋友重拾自信。