馬季煞科｜全季總投注額逾1400億　按年升3.2%　入場旅客人次倍增

本年度馬季周三晚（15日）煞科，香港賽馬會今日（16日）指，本馬季舉行了88個賽日，總投注額逾1400億元，較上年度上升3.2%。此外，香港賽事的匯合彩池投注額達到破紀錄的344億港元，較上年度馬季上升8.3%。



馬會兩個香港馬場、即沙田馬場及跑馬地馬場全年的內地及海外旅客入場人數破紀錄達401,259人，今季入場旅客人次較上年度馬季增長一倍，更比2023/2024年度馬季的增長三倍。



2025/26年度馬季周三（7月15日）煞科，跑馬地馬場於晚上發放璀璨煙火。（香港賽馬會）

2025/26年度馬季周三（7月15日）煞科，跑馬地馬場於晚上發放璀璨煙火。（香港賽馬會）

馬季昨晚以跑馬地夜馬煞科，馬會今公布，本季合共舉行了88個賽日，當中包括7個夏令賽事日，全季共進行865場本地賽事及492場越洋轉播賽事。而本季賽馬總投注額達1,433億1,000萬港元，較2024/2025年度馬季上升3.2%。馬會指出，投注額增長主要由參賽馬匹數目增加，以及匯合彩池、越洋轉播和全球匯合彩池等全球化策略持續取得成果所帶動。

馬會又表示，本季香港賽事的匯合彩池投注額達到破紀錄的344億港元，較上季顯著上升8.3%，目前共有26個賽馬地區、超過60個夥伴參與香港賽事的匯合彩池。其中，今年2月舉行的農曆新年賽馬日表現亮眼，單日匯合彩池投注額高達5億2,356萬港元，刷新單一賽日歷史紀錄，亦是連續兩年突破5億元。

2025/26年度馬季周三（15日）煞科。（香港賽馬會）

在越洋轉播方面，馬會今季共提供492場越洋轉播賽事，當中包括99場在過去三年內曾名列全球百大一級賽的頂尖賽事，較上季的71場大幅增加，本季越洋轉播賽事總投注額亦因此按年上升23.5%至162億港元。

此外，全球匯合彩池賽事場數由上季的296場增至今季的397場，首度納入多項澳洲主要賽事。季內全球匯合彩池投注額（不包括本地賽事）較2024/2025年度馬季上升27.7%。

來季越洋轉播賽事日將增至70日

馬會亦宣布，來季越洋轉播規模將進一步擴大，越洋轉播賽事日將增至70日，而越洋轉播賽事則會增至55場，以進一步鞏固香港博彩地位及打擊非法投注。

「嘉應高昇」、「浪漫勇士」等創佳績 應家柏：無與倫比的一季

香港賽馬會行政總裁應家柏形容今季是「無與倫比的一季」，又指以「嘉應高昇」、「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」及「祝願」為首的一眾香港佳駟，於2025/2026年度馬季合共勝出12項世界頂尖的一級賽，而香港舉辦的12項一級賽中，有11項打入2025年浪琴全球百大一級賽排名榜。他又指，有10匹香港賽駒在2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中獲評國際評分115分或以上。

應家柏說，香港現役純種賽駒約有1,300匹，佔全球賽駒總數少於1%，能夠達到如此驕人成就實屬難能可貴。

馬會表示，自港府於2024年施政報告首度提出推廣賽馬旅遊後，每一季的旅客人數均錄得巨大的增幅，今季旅客人數較2024/2025年度馬季的195,786旅客人數增長一倍，更比2023/2024年度馬季的93,000人增長三倍。

全季多個大賽日的入場旅客人數刷新多項紀錄，當中有5個賽日均吸引逾萬名旅客入場，其中2月19日舉行的馬年賽馬日更錄得20,395名旅客到訪，創下歷史新高。

來自海外及中國內地的旅客與本地馬迷齊聚跑馬地馬場，周三（7月15日）晚出席2025/26年度馬季煞科日。（香港賽馬會）