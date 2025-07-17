馬季煞科｜今季總投注額1388億按年升3％ 內地客入場人次創新高
撰文：林遠航
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24/25年度馬季昨晚（16日）煞科。馬會表示，24/25年度的賽馬的總投注額達1,388億元，較上一季度升3%，其中本地賽事的總投注額約有1,257億，較去年增長1%。博彩稅方面，24/25年度博彩稅為128.83億，較上季的129.92億輕微下跌0.8%。入場人數方面，全個馬季總入場人數達171萬人，較前一季上升13.6%。
馬會今日公布24/25年度馬季投注情況，總投注額為1388億元，較上一季度升3%，止跌回升。其中1,257億為本地賽事的投注額，當中939億屬本地投注額，較去年增長1%；海外賽事方面，則有131億總投注額，當中108億為本地投注。總博彩稅為128.83億，較上季的129.92億輕微下跌0.8%。
入場內地旅客達195,786人次 按年升1.1倍
入場人數方面，24/25年度馬季總入場數達171萬人次，賽馬日平均入場人數為1.95萬人次，較去年人數上升13.6%。其中，內地旅客入場有195,786人，較上季的93,000大幅增加110% 。
馬會行政總裁應家柏形容今個馬季精彩萬分，頂級佳駟的多番精湛演出吸引了香港乃至全球馬迷的注視，亦成功吸引到更多內地及海外旅客前來馬場。他指，這些成績鞏固了香港賽馬作為世界級體育及娛樂體驗的地位，也對香港旅遊業作出了莫大貢獻，並充分體現了香港作為東西方交流中心的重要角色。
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