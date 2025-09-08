馬季開鑼｜逾4.3萬人入場　投注額逾13.3億元與去年相若

2025/26年度馬季周日（9月7日）在沙田馬場開鑼，吸引大批馬迷及旅客進場。當日兩個馬場入場人數共超過43,000人，其中逾7,000人為內地及海外旅客，投注額逾13.3億港元，與去年相若。為提升公眾及旅客的進場體驗，沙田馬場看台第二座的全新設施「連薈」同日正式開幕。



+ 7

新馬季開鑼日的開幕儀式在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，行政長官李家超和香港賽馬會主席廖長江一同主持醒獅點睛儀式。出席開幕禮的一眾騎師祝願馬迷新馬季事事順利，李家超隨後揮動大槌、敲響銅鑼，標誌新馬季展開。

當日焦點賽事是第三場的「香港特區行政長官盃」，應屆香港馬王、全球評分最高的短途馬「嘉應高昇」輕鬆衛冕，達成跨季13連勝的成就，完成賽事時間為1分07.63秒，接近其保持的沙田馬場1200米草地賽事紀錄時間1分07.20秒。李家超於賽後頒發獎盃及銀碟予馬主嘉應團體代表，練馬師大衛希斯及騎師潘頓各獲頒贈紀念品。

新設施「連薈」開幕 可與「金鎗六十」虛擬互動

沙田馬場看台第二座的全新設施「連薈」周日開幕。重慶旅客畢小姐和朋友張小姐首次到訪，並率先體驗「連薈」的數碼互動設施。她們在「傳奇馬廊」中，與3D數碼技術還原的三屆香港馬王「金鎗六十」在虛擬馬房中互動。畢小姐讚揚「連薈」設計新穎：「新設施空間廣闊，數碼體驗十分新奇，在內地沒有見過。」

澳洲旅客讚揚沙田馬場世界級水準

特地來港觀看「嘉應高昇」出賽的澳洲旅客Hamill夫婦表示，「嘉應高昇」將於今年10月前往澳洲出戰珠穆朗瑪峰錦標，他們特意安排約10天的香港之旅，率先一睹「嘉應高昇」無可匹敵的表現。Hamill夫婦曾到訪澳洲、紐西蘭及日本等世界各地馬場，但指沙田馬場的規模令他們印象深刻：「沙田馬場的賽事比我們之前參加過的更壯觀，氣氛令人興奮，絕對是世界級水準，沒有其他地方能與沙田馬場和香港賽馬相比。」

此外，美國史丹佛大學商學院管理課程的40名校友及學生也趁來港觀光期間到訪沙田馬場。來自印尼的William表示，這是他第一次到訪馬場，感到非常興奮，並對沙田馬場工作人員的熱情款待和完善的設施留下深刻印象。