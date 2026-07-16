歡樂天地MegaBox租約完8.21起結業　分店暫別九龍　明年開康怡店

室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於下月20日最後營業、即8月21日起結業。該店結業後，「歡樂天地」在九龍區內將再無分店。「歡樂天地」指，會持續留意區內其他適合開設大型分店的位置，又宣布明年將在鰂魚涌康怡廣場新分店。



室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於2026年8月21日起結業。（MegaBox Facebook 圖片）

室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於2026年8月21日起結業。（MegaBox Facebook 圖片）

室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於2026年8月21日起結業。（MegaBox Facebook 圖片）

室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於2026年8月21日起結業。（MegaBox Facebook 圖片）

室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於2026年8月21日起結業。

室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於2026年8月21日起結業。

進駐MegaBox近6年

「歡樂天地」品牌自1982年創立，是香港室內主題遊樂場的先驅。經歷過1999年的結業低谷後，品牌2019年重新營業，並於2020年11月進駐MegaBox，開設佔地達30,000平方呎的分店。

推出碰碰車門票「買一送一」優惠

惟歡樂天地昨日於Facebook專頁宣布，因租約期滿，MegaBox店將結業，最後營業日期為8月20日。店方感謝顧客的支持，又宣布即日起至8月20日結業前，推出碰碰車門票「買一送一」優惠。

將暫只得沙田、元朗、灣仔3分店 官方：將物色區內開店位置

該店結業後，歡樂天地還剩沙田、元朗、灣仔有分店。店方指，會持續留意區內其他適合開設大型分店的位置，又宣布明年第一季將在鰂魚涌康怡廣場新分店。