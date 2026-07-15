戲院結業潮｜增加「全港戲院日」？文體旅局：需考慮政府財政承擔

電影業步入寒冬，多間戲院先後結業。立法會今日（15日）討論「支援香港電影產業的措施」的口頭質詢。有議員關注政府有否評估多間戲院結業及票房下跌，對本港電影產業鏈的影響，會否考慮增加「全港戲院日」平價購戲票谷票房，以及會否考慮在北都建影城。



文體旅局認為，香港戲院總票房收入下跌與欠缺國際鉅片有關，是否增加「全港戲院日」需考慮政府財政承擔。他又透露今年第三季可簡化電影院現場表演的申請程序，以增戲院收入來源。至於在北都建影城，局方認為需要考慮多因素決定，包括商界是否有投資意欲等。



圖為經民聯黃永威。（湯致遠攝）

增加「全港戲院日」次數？推票尾經濟？

提出口頭質詢的經民聯工業界議員黃永威問到，政府有否評估近年多間戲院結業，及票房下跌對本港電影產業鏈的影響，會否研究為戲院營運商提供短期支援，包括租金寬減或税務減免等。他又關注，政府會否考慮增加「全港戲院日」舉辦次數、推出觀影優惠和票尾經濟活動。

文體旅局副局長劉震表示。（直播截圖）

劉震：全球電影製作投資縮減 港戲院自然面對挑戰

文體旅局副局長劉震表示，政府一直密切關注電影產業情況，並支持拓展觀眾群，以推動電影業長遠發展。他續稱，戲院的供應及營運由市場主導，近年受疫情打擊、家庭影院普及等因素，導致觀影習慣改變，全球電影製作投資縮減，戲院入座率入欠理想，香港戲院經營自然面對挑戰。

香港電影票房收入達2.86億元

劉震又指，現時全港18區都有戲院共54間，較2016年的48間高，亦接近疫情前的61間，部分結業的戲院有新營運商接手。至於票房方面，香港戲院2026年上半年的總票房收入，較2025年上半年收入高25%。而其中香港電影票房收入達2.86億元，較2025年整年收入高32%。

他又提到，雖然2025年票房總收入為11.31億元，較2019年的19.23億元，下跌41%。但同期港產片票房只下跌14%，認為香港戲院總票房收入下跌與欠缺國際鉅片有關。

《全港戲院日2026》。（大會提供）

第三季簡化戲院現場表演申請程序

電影發展基金方面，劉震稱，截至今年6月底基金共批出約500項目，涉項逾15億元，為逾120電影提供融資或資助。除此以外，基金亦自2023年支持電影商會舉辦戲院日及「半價睇好戲」活動，數據顯示觀影人次較平日多約4倍，票房收入亦增加約3倍。不過他認為，雖然數據反映有成效，但政府需考慮財政承擔、措施邊際效應等，當局會與業界商討。

他又透露，為令戲院有更多收入來源，文創署正與食環署等部門溝通，簡化電影院用作現場表演的申請程序，預計今年第三季可正式實施。

北都建影城？ 劉震：需考慮多方因素

黃永威追問，政府會否考慮在北都興建影城，或影視拍攝基地，並在基地復刻及保留現有的傳統文化，如霓紅燈街景等。劉震表示，政府需要考慮多項因素決定是否興建影城，包括商界是否有投資意欲、土地基建、交通配套、成本效益等。他又指大灣區有不少影視基地，本地亦有5個影城持續運作。

立法會議員梁子穎。（直播截圖）

合拍片票房大不如前 劉震：電影投資有風險

工聯會選委界議員梁子穎表示，香港合拍片在內地票房收入大不如前，問政府有何策略。劉震表示，政府有支援措施協助業界開拓內地項目，惟坦言電影投資存在一定風險，電影公司需把握市場脈博推出符合觀眾口味的電影。