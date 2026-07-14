「留下書舍」8.30結業　繼榆林書店結束門市後再一間樓上書店結業

繼榆林書店宣布結束門市後，另一間旺角獨立書店「留下書舍」今日（14日）宣布，將在8月30日結業。留下書舍在社交媒體中表示，觀乎整個香港的經濟狀況，悲觀地認為書店很難捱下去，並於近日連番風火前，已有結業想法。



旺角獨立書店「留下書舍」今日（14日）宣布，將在8月30日結業。（留下書舍Facebook）

旺角獨立書店「留下書舍」今日（14日）宣布，將在8月30日結業。（留下書舍Facebook）

留下書舍2022年由多位資深傳媒人及記者創立，主打跟新聞傳媒有關的書籍，營運4年至今。留下書舍今日在社交媒體公布將於8月30日結業，原因包括經營不善及難以捉摸的紅線等。

留下書舍稱結業原因包括經營不善及難以捉摸的紅線等

留下書舍在結業貼文提到，理解這時候下決定必然有很多想像，形容最近事態也許是駱駝上的最後一根稻草，而在此之前，駱駝上已有太多太多的東西，社會環境、樓宇狀況的不確定性、財政、團隊成員的個人發展，都令書店不得不思考完結的時機。

留下書舍稱，觀乎整個香港的經濟狀況，悲觀地認為書店很難捱下去。於近日連番風火前，已有結業想法，「我們也慶幸，當我們要告別的時候，更大的理由是基於經營不善，而不是甚麼不可抗力，我們會甘心得多」。

旺角獨立書店「留下書舍」今日（14日）宣布，將在8月30日結業。（留下書舍Facebook）

書店又指，除了經濟因素外，難以捉摸的紅線也是結業原因，並指之前官員說不會交代甚麼書不可以賣，惟書店能力有限，無法把每一本書都讀過看過，更無能力判斷甚麼書才是「有問題」。