青雲海鮮酒家開業10個月「光速」結業　25人遭僱主拖糧涉款$130萬

【結業潮／青衣／青雲海鮮酒家】本港酒樓結業潮持續，位於青衣長青邨的青雲海鮮酒家昨日（15日）無預警結業，飲食業職工總會今日（15日）表示，受影響員工約25人，平均拖欠約兩個月薪金，粗略估算涉及約120萬元至130萬元，他們昨日回到酒樓才得知僱主失蹤，同日到勞工處求助。



翻查資料，青雲海鮮酒家在去年9月1日開幕，即營運僅10個月便結業，另外有街坊在去年9月24日超強颱風「樺加沙」襲港期間，在社交平台發文讚揚該酒樓10號風球如常營業，不收任何附加費用。



青衣長青邨「青雲海鮮酒家」於2025年9月初開業，前身是德聲飲食集團旗下、開業18年的雅殿海鮮酒家。圖為去年剛開幕時的情況。（FB專頁「青衣街坊吹水會」／Suen FW圖片）

有青衣街坊7月15日發現青雲海鮮酒家結業，大門緊鎖，即該酒樓開業僅約10個月便執笠。（FB專頁「青衣街坊吹水會」／Steve Chu圖片）

再有酒樓結業，有青衣街坊昨日（14日）在社交平台表示，長青邨開業近一年的青雲海鮮酒家疑因拖欠員工薪金結業。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰向《香港01》表示，昨日得知酒樓結業的消息後，已立即到勞工處了解受影響員工情況，並提供協助。

工會︰僱主突然失蹤拖糧約130萬元 涉及25名員工

招冠聰引述員工指，受影響員工約25人，平均拖欠約兩個月薪金，若不計及代通知金及法定假期或年假薪酬，粗略估算約120萬元至130萬元，雖然他們曾聽聞酒樓即將結業，但一直沒收到正式通知，直至昨日員工回到店舖才發現大門緊鎖，僱主也失去聯絡。

招冠聰表示，受影響工友如有需要，可聯絡工會求助（WhatsApp︰9532-9376／5282-4724）。他並呼籲僱主若條件許可，應主動聯絡員工交代事件，「唔好要啲員工返到公司先知道執笠，今年都已經2026年啦，幾十年嚟都冇變過。」

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示，受影響工友如有需要，可聯絡工會求助。（資料圖片）

2025年8月底，青雲海鮮酒家張貼告示宣布即將9月1日開幕。（FB專頁「青衣街坊吹水會」／Chan Eva圖片）

去年9月初開幕 樺加沙襲港如常營業不加價獲街坊讚揚

翻查資料，青雲海鮮酒家前身是雅殿海鮮酒家，是德聲飲食集團旗下第一間分店，也是長青邨唯一一間酒樓，開業18年至去年8月中結業。由於該酒樓堅持傳統人工製作點心，因此結業的消息傳出後，社交平台有不少街坊都大感唏噓。

至去年8月底，青雲海鮮酒家在同一個舖位張貼告示，公布正在內部裝修，暫定9月1日開幕，隨後9月24日超強颱風「樺加沙」襲港，有街坊在社交平台讚揚新酒樓10號風球如常營業，並只按周末價格收費，不收任何附加費用。