宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責　圍標、授權票疑點曝光

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火造成168人死亡，政府成立的獨立委員會，2026年3月19日起召開第一輪聽證會，前後八日直至4月2日。獨立委員會蒐集近100萬份檔案，容量超過1TB。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃，用了兩日半作開案陳詞。一開始已點出，幾乎全部保障生命的消防設施，當日全因人為因素徹底失效，點名四個政府部門互相卸責，亦引述警方情報，黑社會參與圍標。

在聽證會上播放多段影片和錄音，重組消防接報火警前18分鐘已經起火，推斷出最早起火的位置，亦披露了殉職消防員何偉豪遇難的經過。聽證會亦發現，999接線生報錯位置。多個居民亦在庭上講述屋苑管理的種種疑點，例如民建聯黃碧嬌「離奇代付訟費」，大量授權票等。

《香港01》會以此文字及影片報道，總結第一輪聽證會，逐個環節拆解。



採訪：陳萃屏、任葆穎、何夏怡

黃學潤、蔡正邦、梁偉權、羅日昇、翁鈺輝、黃偉民、陳浩然、馬耀文、鄭嘉惠

攝影：夏家朗、湯致遠、鄭子峰、梁鵬威、楊凱力、何頴賢、李振邦、王海圖、潘樂文

編輯：勞顯亮

製作：蕭堃桁



【大埔宏福苑火災・專頁】

消防總掣錯誤關閉

宏福苑的火警鐘無響，消防喉都無水，整個系統被關閉失效，究竟是負責大維修建築工程公司「宏業」的責任，還是宏福苑兩間消防承辦商「中華發展工程」和「宏泰消防」，以及管理公司「置邦興業」（ISS）的責任呢？

一般維修工程若要關閉消防裝置24小時必須向消防處提交關閉通知書（SDN），處方收到申請後24小時內

要實地檢查，每次關閉不應超過24日。大維修承建商「宏業」，2025年3月提出維修消防水缸，着「中華發展」向消防處申請SDN，「中華發展」董事承認無實地視察，只是做「掛名」，每14日申請一次SDN，一共16次。到大火時，消防栓及喉轆已經關閉半年。

至於警鐘被關閉，涉及另一間承辦商「宏泰消防」，以及管理公司「置邦」（ISS）。「置邦」（ISS）員工指出，因為要維修消防水缸，所以應「宏業」要求，關閉水泵掣，但無意中將消防總掣關閉，即連警鐘都一併關閉。

消防裝置要由消防承辦商關閉，管理公司無資格關閉，即使維修水缸，總電掣仍應該開啟。消防處在2025年4至9月，巡查12次，都無去過消防泵房，亦無發現總掣被關閉。

關閉總掣的是「置邦」（ISS）電工羅國瑞，他知道要有消防牌，才可處理消防水缸，但他因為驚有處分而照做，不知道關總掣會影響警鐘，他說「如果知道梗係唔會熄」。

「宏泰消防」董事鍾傑文承認無就關消防總掣向「置邦」（ISS）提供意見，亦說「無責任」通知消防處。他說「行內根深蒂固唔好教人做嘢」。

火災期間物管想重開消防總掣，「宏泰消防」拒絕教，而是叫物管問，宏業建築聘請的承辦商。

消防水缸無水

這個時候揭發另一個問題，為何要維修消防水缸呢？原來「宏泰消防」2025年3月年檢，無發現消防水缸有滲漏。不過宏福苑最終用了616萬元維修消防水缸，包括鋪瓷磚。

「宏泰消防」董事說，鋪瓷磚不是常見做法。「置邦」文員駱倩盈說，更換法團後，居民對此有意見，質疑是否有必要，但「宏業」堅持要做。她稱記得維修的原因是食水缸內有配件損毀及生鏽，對水質有影響，宏業建議先維修消防缸，以讓其可作為食水缸維修期間的「臨時食水缸」。

到底消防水缸有無水呢？庭上展示通訊紀錄顯示，「置邦」職員鄭芷盈2025年10月底，曾向消防承辦商「宏泰消防」聲稱，消防水缸已注水，到11月的大火前數日，再向對方傳送已注水圖片。惟相片實際上在當年的8月至9月拍攝是「宏業」提供的。

置邦工程主任、維修部主管林文欣作供時，被獨立委員會代表杜淦堃連番發問，關於維修水缸的細節，但他「十問十不知」，包括不知道水缸無水，水泵被關。物業管理監管局的消防安全守則，要對承辦商的工作要適切監察，林文欣不理解要有監察承辦商的責任。

授權票爭議

宏福苑大維修很早就有爭議，居民作供和受訪的時候，都有提到法團選舉和管理的問題，包括授權票。宏泰閣居民葉家駒作供指，曾經在某些需要表決的關鍵議案上，物管公司「置邦」（ISS）職員，在到場居民投票後，又將大量授權票投進票箱，亦曾在出席業主大會時，被以場地爆滿為由拒絕入內，透過玻璃門望向會場內，又發現有很多陌生面孔，不是熟悉的街坊。

羅曉琪稱，作為遇難者家屬，很想知道真相，「好想知為何幾分鐘就可以咁大火？為何水缸沒水？」。（鄭子峰攝）

母親在大火中罹難的羅曉琪作供時說，希望獨立委員會可以徹查到底，填補法律上的漏洞，她會後受訪提到授權票的爭議。「當時也是我媽媽負責，因為她是業主，很多時開居民會有街坊會問她取授權票，我知道街坊本身也是管委會的，認識多年的街坊，我媽媽應該覺得可信可靠，所以我們通常交授權票給街坊。」

「置邦」文員駱倩盈說，授權票普遍，宏福苑選擇工程顧問公司時授權票有100多張，換法團時更加有200多張。她說不會檢查簽名真偽，只會核對名字以及單位，「打交叉都當你簽了名」。找住戶補簽名時，被質疑「呃阿婆簽名」。

委員會引述居民投訴通過3.3億元大維修的業主大會中，短短20分鐘內，投票人數增加約280人，但該時段入場人數不足20人，而物管公司及法團，不肯公開授權書名單。「置邦」（ISS）物業主任鄭芷盈說，是電腦點票一次過計算，不知街坊會否誤會了。

黃碧嬌代付訟費

曾於19年前擔任過三屆宏福苑法團管委會司庫的冼善卿，作供指上任之初曾遇到三件奇怪的事：第一件事是有人說要安裝淡水裝置，用淡水沖廁。第二件事則是曾有人提議，宏福苑八幢大廈分別成立八個法團，這樣申請工程如不超過50萬元，就不用向政府申報。

第三件怪事就是有居民曾控告已故前法團主席冼城焯，最後由民建聯區議員黃碧嬌代付訟費。冼善卿說「諗極都唔明」，疑惑「係咪真係咁有耐性部署咁耐，奪咗呢個權？」

翻查法庭資料，官司是2005年有居民單位污水倒灌，指法團主席入稟土地審裁處，要求法團賠償3.5萬元，最後因為未能舉證，被撤銷控告。

冼善卿在會後對記者說：「這件事其實糾纏了我很久，我覺得議員用這些錢，去幫一些經常誣告別人的人，我覺得不應該的。我就不明白為什麼，因為那個人已經舉報過ICAC三次，（ICAC）來過業主立案法團查，證明是查無實據，他仍然要去法庭告，我都不是很明白。後來黃碧嬌親自找我，那時她是大埔宏福苑區議員，她說她付那三萬元。你為何會幫打輸官司的人付律師費？我不同意，不過這個財權是她控制，我都無話可說。」

圍標爭議

聽證會亦提出涉嫌圍標的問題，獨立委員會代表杜淦堃稱，大維修承建商「宏業」董事侯華建，與五間入標工程公司相關，其中三間是中標次選。

宏業建築董事侯華建和何建業，拒絕出席聽證會，只是提交書面陳述書。

這三間公司與侯華建及其太太有關聯。他解釋是租客、業主，以及前生意拍檔變競爭對手。餘下兩間的董事都與侯華建有一齊做過同一間公司的股東。

顧問公司「鴻毅」時任股東吳躍，是公司的唯一註冊檢驗人員（RI），杜淦堃指他是「橡皮圖章」，每月收1.5萬元負責簽署文件，合共收了19萬元。他本身是太古地產的全職員工，火災當晚就將鴻毅的股權轉讓。

宏福苑居民曾就大維修一事，向屋宇署、民政事務處、市建局三個政府部門投訴，惟未有實質回應。業主收集夠5%業權簽名，要求開業主大會，但時任法團主席鄧國權兩度拒絕，民政事務總署亦只向他發勸喻信。

獨立委員會引述警方情報顯示，有黑社會經營顧問及承建商公司，充斥串通貪污的秘密共識。廉政公署指有專業人士，拒絕參與大維修，因為怕被不法分子恐嚇。

宏福苑是經過市區重建局的「招標妥」，市建局2024年期間，曾收到七封居民投訴電郵，每封回覆均被指缺乏實質內容。代表市建局的律師表示，市建局只是扮演支援角色，受限於資源，而無預留任何人力，參與任何樓宇復修工作，認為未盡忠職守的說法欠公允，市建局亦不可能靠一己之力解決圍標。

工人吸煙

杜淦堃在開案陳辭指，沒有直接證據證明起火原因，但在最先起火的宏昌閣，一樓光井找到雜物和煙頭。獨立委員會就工人吸煙，棚網造假、發泡膠封窗，消防喉轆系統關閉，後樓梯窗口改動等五大範疇分析，揭露四個部門在巡查及監管上存在系統性問題。指房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署，有缺失並互相推卸責任，無部門覺得是自己問題。

有宏福苑居民在大火前的大維修期間，拍攝到工人在棚架上吸煙。（Threads @jackyyy0728）

有宏福苑居民在大火前的大維修期間，拍攝到工人在棚架上吸煙，並斥責「先生，你又在這裏吸煙！」

這段影片並非起火位置，亦不是這些工人引致大火的。但杜淦堃稱，片段印證有工人在工地吸煙，長期投訴不獲正視。

勞工處自2024年起接獲多次工人在棚架上吸煙投訴，處方在有宏業董事或員工陪同下曾作16次巡查，均無發現工人在棚架上吸煙，投訴未能成立。

有人投訴後，勞工處回覆稱，僅負責保障僱員職業安全與健康，公眾安全事項不屬處方職權範圍。

但消防處指吸煙不屬其職權範圍。

多位居民作供時說，大維修期間看到工人吸煙，後樓梯「生口」看到棚架有煙頭、煙盒，亦有居民說無看到工人吸煙，但單位內聞到有煙味。

棚網

宏福苑的棚網物料並非全部都阻燃。去年保安局已表示，發現有「溝網」的問題。杜淦堃指，2025年兩次颱風後，要更換部份棚網。「宏業」董事何建業，對二判指明不用買有阻燃功能，說「叫你訂就訂，唔使講咁多。訂阻燃網都得，我唔會找數畀你。」

最終訂了4500張非阻燃棚網，阻燃的每張100元，非阻燃的每張54元，總數相差20.7萬元。

杜淦堃認為巡查棚網造假同樣存在系統性問題。在大火一個月前，房屋局獨立審查組（ICU）三名代表，提前一日通知顧問公司，巡查棚網阻燃測試的時間。杜淦堃稱事先知道巡查時間，並非單一事件，令承建商宏業有機會「做手腳」，形容ICU做法令人擔心。

庭上亦播放了2024年10月ICU巡查時，用打火機測試棚網是否阻燃的影片，被點燃15秒後着火，焚燒10秒仍未熄，最後有人吹熄。杜淦堃指這明顯與阻燃證書不符，但ICU最終報告指，抽樣檢查無證據現時不符阻燃要求。

庭上播放完整片段，《香港01》取得刪減版，只有約12秒，看不到燒着之後的情況。

2024年10月房屋局獨立審查組ICU，巡查宏福苑時，用打火機測試棚網是否阻燃的影片截圖。（居民提供）

對於房屋局獨立審查組（ICU）驗網前通風報信的說法，政府代表反駁，指這是毫無根據、偏離事實的指控，預約為確保註冊檢驗人員在場。

發泡膠

宏福苑大維修用發泡膠封窗，單位內完全不見天日，發泡膠一點就着，燒爆玻璃，令大火迅速蔓延至室內。

工程顧問公司「鴻毅」，曾提醒承建商「宏業」，說發泡膠是易燃物品，建議改用夾板，但「宏業」指發泡膠的保護力較好，堅持用發泡膠板。

居民曾向消防處及ICU投訴，聽證會展示過，居民自行測試發泡膠一點就着的相，又展示出2024年10月2日，第12屆法團管委會主席徐滿柑，與宏業董事何建業的WhatsApp對話紀錄，指居民對發泡膠板有很大意見。徐滿柑提出用沒有那麼易燃的塑膠板，又叫對方拍攝煙頭測試影片時「唔好咁流」。測試影片可以見到膠板是不易燃的。

徐滿柑作供後接受訪問：「2024年7月18日左右，已由顧問批准使用發泡膠。但我們（9月新法團）上任已質疑是否可行。我們有問可否證實業界是否可使用發泡膠，得到的回覆是業界沒有相關條例規管，所以我們沒有辦法強迫，說他犯法所以要更換。因為他說沒有條例規管，所以我們沒有辦法。」

第12屆法團管委會副主席麥志雄說：「我在2024年10月4日，向消防處發電郵，希望消防處回應說這樣不合法，於是我們就有官方的理據去爭取，或迫使他們更換封窗膠板。但無奈當時得不到官方回覆，我們有爭取過法理基礎去做這件事。」

最終宏福苑有兩批不同的封窗板，新一批阻燃的，比舊的易燃發泡膠貴兩倍以上，最後新舊混合用。

2026年3月20日，宏福苑聽證會第一輪第二場，法團主席徐滿柑出席。（梁偉權攝）

杜淦堃說，政府各部門對工地臨時物料的法定要求存在分歧。屋宇署認為發泡膠板，帶來額外火警風險或違法；ICU則認為施工用發泡膠板的防火性能無嚴格法例規定；消防處則認為，僅負責監管警報器及滅火系統等，發泡膠封窗屬建築物設計與構造，由屋宇署或房屋局獨立審查組負責。杜淦堃認為無部門，覺得是自己責任，投訴人難以作出投訴。

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（翁鈺輝攝）

後樓梯生口

走火後樓梯的窗，本應要密封，但大維修期間，宏福苑後樓梯的窗，改成不密封的木板，更開了生口，讓維修工人出入。杜淦堃說，這個是濃煙攻入大廈的主因。

房屋局ICU說，未有實地檢查，只是看文件察覺不到。

屋宇署無通知ICU最新指引，要實地巡查後樓梯改動。

勞工處指缺乏專業知識，無法辨別違規。

起火時間及地點

消防是在2025年11月26日下午2點51分接報宏福苑有火警。聽證會上播放了廣泛流傳起火初期的片段。獨立委員會翻查閉路電視片段，最早在下午2點33分，拍攝到有灰燼、碎片掉落，2點42分宏昌閣5樓監控，錄到有工人大叫：「喂！邊個食煙焫着咗啲嘢？」「着火啊，棚架着火啊！」

監控拍攝到有火球，大量灰燼飄過。由這兩片段推斷，首先起火的位置，是宏昌閣104和105室對出的光井平台。火災後在那裏發現大量燒焦垃圾，手套、發泡膠，也有兩個煙頭，似乎是有人在光井吸煙，再燒着紙箱。

消防在接報後5分鐘，即2點56分抵達現場。一兩分鐘之後。2點58分至3點，相鄰的宏泰閣開始有火舌；3點10分、12分、20分，火勢分別蔓延至宏盛閣、宏新閣、宏建閣；4點11分就蔓延至餘下的宏道閣和宏仁閣，這個時候七幢全部着火。5點後部份樓宇多個單位內部起火。

大火最終造成168人死亡，包括150名住戶，9名外傭，7名裝修及建築工人，1名訪客，1名消防員；37個家庭失去兩名成員。

宏昌閣有81死33傷，大部份死者在單位內被發現，63%單位極嚴重或嚴重損毀；宏泰閣有82死14傷，大量死者被發現在梯間，58%單位極嚴重或嚴重損毀；宏新閣亦有58%單位嚴重損毀。

何偉豪遇難經過

37歲的何偉豪，是第一批到宏福苑救災的消防員之一。聽證會揭露，何偉豪與另外兩位同事，被派往宏昌閣27樓救援。他們大約3點01分到達宏福苑，3點15分閉路電視看到，有三名消防員經過宏泰閣的單車棚，最後一位相信就是何偉豪。

獨立委員會代表杜淦堃說，相信何偉豪幫助疏散居民，所以慢過另外兩位同僚，他之後想追回同事，但走散了。

閉路電視拍攝到何偉豪在3時15分入錯了宏泰閣，乘搭升降機上到25樓，升降機內拍攝到他的最後身影。他當時頭戴頭盔，左手手持鐵錘，背着滅火筒。

何偉豪進入宏泰閣三分鐘後，地下大堂滿佈濃煙。至下午3時22分，他叫「mayday mayday」呼救，稱被困於30樓，但未有提及哪一座。

下午3時55分，何偉豪被發現在宏泰閣大堂地面外空曠地方，送院後於4時41分證實死亡。他的左手手套、消防靴、鐵錘都無跟身，呼吸器和面罩後來在宏泰閣31樓升降機外找到，驗屍報告顯示，他吸入大量一氧化碳，全身多處燒傷。

杜淦堃稱，當時宏泰閣高層情況惡劣，何偉豪很有可能是除下呼吸器，欲打破了31樓的窗戶逃生，但最終不幸墮樓身亡。

999接線生報錯位置

宏福苑居民致電999求救的錄音亦首次曝光。

宏泰閣2307室的63歲住戶，打999等一分鐘仍無人接聽，有人接聽後，接線生兩次向消防講錯地址，講成「宏昌閣」和「2301室」，求救的居民馬上更正，又說很大煙、快暈倒。最後這位居民在3點40分獲救。

另外宏昌閣2701室的婆婆打999慌張求救多次稱「好大煙」，屋內有兩名老人家。接線生接駁到消防後

只是覆述「宏昌閣，佢話要消防員帶佢離開喎」。

二人最終罹難。殉職消防員何偉豪原本就是被指派到宏昌閣2701室救援，最終他去錯了宏泰閣。

死者的兒子蘇先生對記者說，在聽證會上才知道父母有打999，聽到最後錄音好心痛，原來何偉豪是去救爹哋媽咪。他希望找出責任誰屬，對死者家屬有個安慰，他說希望李家超所講的問責到底、追責到底，不是得個口號，而要真正落實做到。

2026年3月19日，宏福苑大火獨立委員會，第一輪第一場聽證會，在展城館舉行。（夏家朗攝）

居民反應

不少宏福苑的居民都有到聽證會現場旁聽。

宏泰閣居民葉白瑞當日拍門通知鄰居逃生，救了五個人，但自己卻來不及逃生，最終罹難。與她同住的丈夫葉家駒，有份作供，會後他被問及有否在聽證會上得到真相，他說言之尚早：「今天拿出來的資料有很多都很爆炸性，我們以前都不知道的。當然我們也有估計，現在公開出來的，令我們感到譁然的是，原來很多東西都是假的，以及像一連串互相包庇，互相遮掩。我們希望繼續下去，會否有更多我們不知道的，我們祈求要得到的真相。」

宏福苑宏泰閣居民葉家駒的太太救了五人但最終罹難。他有份在宏福苑聽證會上作供。（鄭子峰攝）

八場聽證會都有宏福苑的居民到場，不少人都指聽證會公布的證據，比想像中多。不過聽證會旁聽位置有限，不設場外直播，亦無公布錄音、錄像。委員會網站每晚不定時發布文字版「紀錄本（草稿）」，當中不少人名出錯，中英文內容對不上，播放的錄音或影片都無逐字紀錄，公眾主要靠傳媒報道。

獨立委員會主席陸啟康指，網上直播有危險性，不想有人被公審及起底，呼籲理性對待聆訊。

第二和第三輪聽證會訂於4月8日起，分別舉行六日及七日。政府亦公布，4月20日至5月4日，居民分批上樓執拾安排。《香港01》將會緊貼報道。

【大埔宏福苑火災・專頁】