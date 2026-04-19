宏福苑聽證會・第二輪總結｜揭999系統問題　黃碧嬌認收授權票

大埔宏福苑五級大火第二輪聽證會，2026年4月8日至17日期間有六日聆訊。這一輪有參與救援的消防員、工程承辦商、居民作供，揭示了999報案中心與消防溝通的系統性問題；更加有接線生無將求助轉駁消防；消防作供講述救火和救援的策略。

有居民指控，民建聯區議員黃碧嬌「帶黨羽」開會，她書面承認兩次收授權票。亦有居民憶述，透過視像通話看到家人一個個倒下，最終罹難，他為家人轉達憤怒、痛、不甘心，希望可以還原真相，為家人討回公道。

獨立委員會主席陸啟康聽到居民作供曾哽咽指「會盡力、盡全力搵出真相」，亦主動回應升格為「獨立調查委員會」的問題，指稍後會交代處理方法，調查涉策略，有利有弊，太早交代「不恰當、不聰明」。



採訪：任葆穎、陳萃屏

黃學潤、翁鈺輝、陳浩然、林振華、蔡正邦、梁偉權、黄偉民

攝影：梁鵬威、夏家朗、湯致遠、楊凱力

編輯：勞顯亮

製作：蕭堃桁



【大埔宏福苑火災・專頁】

999接線生無問位置、無接駁消防便收線

聽證會播出宏昌閣17樓的女士，打999求助的1分23秒電話錄音，她說「喺廁所，出唔到去，太多煙」。

接線生則重覆問是否需要消防幫手，又說「點會出唔到嚟，你喺廁所」，始終都無問住戶單位位置，又說「你有需要再打嚟啦」，之後就收線。

聽證會上的市民聽到這樣，發出陣陣嘆氣聲。999接線生無將這個求助接駁給消防，這個住戶最終死亡。代表獨立委員會的律師杜淦堃說，類似的通話不止一通。

居民打999求助轉駁至消防後，消防會再向求助者問資料。消防處副消防總長黃思律說，寧願花多一點時間索取正確資料。

警方用Fax交資料給消防

若轉駁時「斷訊」，警方要以紙本形式，將資料傳真（Fax）予消防。消防控制中心亦與前線的系統並不相連，向前線通報求助個案時，要用電話拍攝電腦螢幕，一度令資訊混亂。

獨立委員會代表杜淦堃質疑這個時代還用Fax？黃思律補充現時較多用電郵，但確認仍有使用Fax。

見證家人倒下：為家人轉達憤怒、痛、不甘心

宏泰閣居民李俊豪的母親、胞兄、15個月大侄女，連外傭四人罹難。大火當日下午4點，

他與媽媽每半小時通一次電話，到晚上9點視像通話，見家人大房一片漆黑，哥哥抱着女兒不斷拍打媽媽及傭人，叫他們不要睡。

他與大嫂曾衝入封鎖線向消防求助，隱約聽到消防前線回覆「14樓真係攻唔到，宏泰好大火。」

他繼續看電話，見到家人緊張、悲鳴、憤怒，見哥哥倒下，直至電話無電再沒法聯絡。

李俊豪在聽證會上道出心聲，說這份憤怒、痛、不甘心不是代表自己，家人永遠都講不到的說話「由我轉達」，他說「宏福是刻骨銘心的時代紀錄」，如果不是大維修，就不會有天價工程，如果政府部門有聽同回應居民訴求，可能避免到這場火，希望大家將真相還原，還家人一個公道。

李俊豪作供完畢後，獨立委員會主席陸啟康哽咽說「會盡力、盡全力搵出真相」，亦希望他們可以克服傷痛，相信好多香港市民會支持。

分期搭棚變八座一齊做

多名居民作供亦揭示屋苑管理、大維修的問題。聽證會上展示工程合約條款，揭示原本分開兩期、每期四座搭棚，後來承建商宏業堅持一齊做，因時任法團主席鄧國權想「快啲完」，才致八座全部搭棚。

證人李國鴻的母親及兩名外傭居於宏昌閣，三人在火災中離世。單位閉路電視片段顯示，濃煙攻入一分鐘便佈滿全個客廳，十分鐘後已完全遮蔽鏡頭，大火沒有直接燒到單位內，最後消防員於相鄰單位發現他母親、兩名外傭以及鄰居的遺體，相信當日三人離開後，到了鄰居的單位求助最終罹難。

火災遺屬李國鴻4月16日在宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

李國鴻本身做過裝修工程，雖然不是居民，但一直關注大維修。他質疑宏業說已應承鄧國權只有「口講」，沒有書信來往。有街坊在工程會議上，要求宏業公開鄧國權所答應過的事項，惟宏業沒回覆。

黃碧嬌帶「黨羽」開會

母親在大火中罹難的宏泰閣居民馮堯說，大火前四日，他到宏業辦事處反映問題，四度要求見安全主任不果。

他於2010年擔任過一屆法團管委會委員，他說民建聯大埔區議員黃碧嬌擔任法團顧問期間，曾帶同「黨羽」影響居民，有男有女，女對付男人，男對付小妹妹，到場兇佢，或攞櫈「兵兵嘭嘭」嘈佢，民政到會職員都見到。

他又說黃碧嬌的團隊「排隊拎授權票」，他在場外受訪，亦有提及黃碧嬌代付訟費的爭議。

居民戴自文表示，其母親曾被前區議員黃碧嬌及義工要求簽署授權票，他批評有人利用老人家怕事、多一事不如少一事的心態，以取得授權票。（湯致遠攝）

宏志閣居民戴自文本身做工程，認為大維修造價不合理，又憶述母親在黃碧嬌的街站申請資助，簽下授權票。他得悉後取回，受諸多刁難才成功。

黃碧嬌書面回應 認收授權票

做過宏福苑法團顧問的黃碧嬌，書面回覆獨立委員會稱，「基於區議員身份與街坊長期互信」，曾兩次收授權票。

其中一次是2024年9月6日推翻舊法團的大會，她說接觸約20戶居民，部份街坊不希望罷免，故提供授權票，稱從未提供任何物資作為交換條件，更沒有收取任何人的利益。

黃碧嬌在舊法團敗選後，在一個新的WhatsApp群組，主動建議住戶聯署邀請她出席會議，有居民回應太大陣仗才作罷。

宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

徐滿柑：無法法律和制度阻止用發泡膠

宏福苑居民因為不滿大維修在2024年9月推翻舊法團，新法團主席徐滿柑作供說，新舊法團關係不佳，上任後沒交接。

工程合約是舊法團簽的，徐滿柑說要求宏業跟合約分三期施工，但被以額外支出為理由拒絕，最終三期的大部份時間重疊。

他質疑過封窗發泡膠，但宏業和鴻毅堅持，亦無法律和制度可以阻止。對於工人吸煙的問題，他多次向宏業投訴不獲正視，曾暫緩工程款督促監察，卻被指「拖糧」。

房屋局獨立審查組（ICU）到場測試棚網阻燃性，他承認無派人監察，因為大家都要返工。之後物管公司「置邦」（ISS），向他提供影片，他後來才知道是刪減版，不知道原來燃燒10秒後被吹熄。

太辛苦好多委屈

3.3億工程有什麼可能居民帶住做？

徐滿柑作供時一度哽咽哭訴，說太辛苦、有好多委屈，上任後已經盡力做正確的事，反問3.3億元工程「有什麼可能由我們這些居民帶住做」，相信當時法團全部人已經盡最大能力，做當時認為最對的事。

獨立委員會委員陳健波問，有無改善法團制度的方法？徐滿柑質疑法團有無能力應付大維修，他們又遇到鴻毅這樣的顧問，政府應協助檢視文件、合約、價錢。

消防策略

這輪聽證會有消防員作供，救火和救援策略都是焦點。

消防處火警當日下午2時51分接獲首宗報案，大埔消防局高級消防隊長許健安，聯同五名同僚是首批抵達現場的指揮官。

他作供指，消防車上的終端機有顯示，宏福苑現場「有消防裝置失效」，但已經忘記有無顯示什麼失效。到達現場後，消防車關閉警號，他說是一向做法，為免居民恐慌。

他到達時未知宏福苑警鐘失效，他亦承認，對於警鐘失效如何通知逃生，無明確既定方案。

大埔消防局局長張樂恒下午3時19分抵達現場，接替許健安的指揮權，他到場大約16分鐘後，才得悉警報系統失靈，此時距離消防處接獲首宗報案已經過去了超過40分鐘。他以為市民可以透過消防車的警號聲察覺到火警發生。

前線消防員亦有提及，殉職同僚何偉豪遇難經過。一般火災會在大廈入口，設立「指揮主任」，但起火初期，搶救車被雜物阻擋，因此也沒有何偉豪進入火場紀錄。

許健安憶述指曾在無線電收到呼救，有同事在30樓被困，問對方是誰、身處何方，但無人再回應。他承認對何偉豪被困位置毫無頭緒。

消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊是大火當日第三任指揮官，他在下午約3時34分抵達現場，五分鐘後將火警升為四級，不久就發現有消防員在宏泰閣正門出口，嘗試拯救另一名同事，那刻才知，「瞓在燒着竹棚不省人事」的是何偉豪。

聽證會亦有提及救火策略，張樂恒說直升機氣壓引致不確定因素，不知道氣流吹到邊到，甚至令火勢蔓延至無着火的宏志閣，有直升機投水彈不可行。

時任新界北消防處副消防總長黃景文，被問到為何不及早將火警升為五級，他說要部署何過渡，否則無法控制人手。

深圳有100名消防員在邊境準備，為何不尋求內地協助？他說香港現場有980名消防員，擺滿消防車，人力足夠，兩地技術、系統不相容，例如香港求救叫「mayday mayday」，內地就用「呼救」，「未ready（準備好）叫內地幫手」。

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（15日）舉行第12場聽證會，下午由警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管⁠鄭嘉俊作供。（湯致遠攝）

DVIU：確認死亡人數不會多於168

宏福苑大火168人死亡，當中61名死者身份，由警方災難遇害者辨認組（DVIU）搜索後確認。DVIU主管鄭嘉俊說，如仍報有一人失蹤，就會重回單位再搜查，從灰燼篩出碎骨、植牙，以確保沒遺漏。最後發現的一具遺骸，是反覆到單位搜索五次才找到。

獨立委員會代表杜淦堃問，坊間有揣測大火不止168人死亡，鄭嘉俊說以他的理解和判斷，是不會多於168。

曾經在簡報會哽咽的警務處傷亡查詢中心（CEU）主管曾淑賢說，中心大量排查及比對入境處等紀錄，確認傷亡情况，並盡快通知家屬。

工人回應

負責外牆維修的工程公司，有工人和負責人作供，說過往工程多用發泡膠封窗，又說不知道工人，有沒有在棚架吸煙。如何監督？他說叫他戒煙。

工人亦說，進場開工時15樓後樓梯已開生口，宏業指示每隔五層再開生口，他們認無考慮逃生風險，因為不認識。

上一輪聽證會，未完成作供的消防承辦商，這一輪就作供完畢，他們都有「認衰」。

宏泰消防早知道消防總掣被關，警鐘不響，完成維修後無測試系統。

中華發展為宏業掛名，申請消防裝置失效通知書（SDN），承認做橡皮圖章。

升格？

聽證會至少四人拒絕作供，獨立委員會主席陸啟康主動回應是否應該升格為「獨立調查委員會」，賦權傳召拒絕出庭者。他說稍後會交代處理方法，調查涉策略，有利有弊，太早交代「不恰當、不聰明」，強調調查是公開，不會怕調查任何一個人。

第三輪聽證會2026年4月20日開始至4月30日，前後七日。4月20日至5月4日，亦是居民分批上樓收拾的時間，《香港01》會持續關注。

【大埔宏福苑火災・專頁】