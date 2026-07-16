愛貓女子超市偷逾40包貓糧　稱想給患病流浪貓　官考慮求情判感化

平日有幫助照顧流浪貓的女子，在藍田一超市盜逾40包貓糧等貓食物，被捕後又被搜出有電子煙。她早前認罪，求情稱想偷貓糧給患病流浪貓，亦有貓義工指被告本身無養貓，她偷貓糧非自用。該案（KTCC730/2026）今（16日）在觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻考慮到案情和貓義工求情，及感化官不建議社會服務令，判被告1年感化。



女被告吳為宜（30歲，辦公室助理）承認盜竊及管有第I部毒藥罪，指她於2026年1月11日，在觀塘啟田道50號啟田商場1樓104號舖惠康超級市場偷竊22包貓糧、22罐貓糧及5包紙碟。

女被告吳為宜認偷貓糧判感化。(陳曉欣攝)

求情透露被告吳為宜本身無養貓，但有協助愛協義工照顧流浪貓。（示意圖/夏家朗攝）

把貓糧放入環保袋無付款

案情指，涉事惠康超市經理留意到被告從貨架取下數罐貓糧及數包紙碟放入環保袋，之後沒有付款就離開超市，經理截飮被告並報警把她拘捕。被告在警誡下承認出於貪心犯案，她被帶回警署後再被搜出身上有電子煙，被告稱：「我唔知管有尼古丁油係犯法嘅。」

該貓糧有益生菌想助患病流浪貓

辯方早前求情稱，被告有協助愛協義工照顧流浪貓，其中一隻貓患嚴重腹膜炎，被告出於惻隱之心，為其支付2萬元醫療費，惟被告月入僅1.4萬元，案發時因發現有貓糧含益生菌，她希望能帶給該隻患病流浪貓；辯方亦呈上愛協義工的求情信，指被告沒有養貓，故她偷取貓糧並非自用。