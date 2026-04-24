貓咪更健康！3重免疫防護+配方貓糧3週健康挑戰改善營養吸收

身為貓奴，最大的心願就是看到主子「食得好，瞓得好」，每天健康快樂成長。其實貓咪的身體狀況非常誠實，健康好壞會直接反映在牠們的日常行為與外貌上。貓咪容易腸胃敏感導致便便變稀，或是整天懶洋洋提不起勁，毛色變得暗淡無光，可能與營養攝取不足有關，而要扭轉這些健康狀況，可嘗試從調節主子日常飲食著手。PURINA ONE® 展開了「3週健康挑戰」，邀請奴才們連續三週餵飼PURINA ONE® 3重免疫防護+配方給主子，接受3週健康挑戰，讓貓貓消化系統得到改善，有精神活力，毛色雙眼自然變得亮麗有神采，真正從內而外改善貓貓健康。文末附有免費領取體驗裝連結，邀請全港貓奴一同挑戰。



拆解成分標籤 肉類「排第一」是關鍵

貓咪是天生的「食肉獸」，動物性蛋白質是牠們最主要的營養來源，有助維持肌肉與免疫系統的運作，直接影響整體健康。在挑選貓糧時，需先細閱成分及營養標籤，選擇以肉類作為第一成分的貓糧。PURINA ONE® 貓糧以真正魚肉或雞肉作為首位成分，確保主子攝取的是高品質肉類蛋白質，有助減少腸胃敏感，從根源改善消化，促進營養吸收。

除了優質肉類蛋白，PURINA ONE® 貓糧系列的「3重免疫防護+」配方，能滿足貓咪的不同健康需求。Omega-6脂肪酸有效加強皮膚對外防禦，令毛色更有光澤；維生素E則支持細胞健康；配合β-葡聚糖進一步強化貓咪自身的免疫力。這種由內而外的全面修護，讓主子在攝取足夠營養的同時，也能建立起強韌的防護屏障，自然時刻保持活力充沛，展現健康神采！

3週健康挑戰詳情！首週活力顯著提升？

由今日開始連續餵飼PURINA ONE® 貓糧3週，逐步見證主子由內而外變得更健康。健康的轉變會視乎貓咪以往的飲食習慣而有所不同，但建議各位貓奴持續餵食3週或以上，以達到最理想的效果！

第一週︰活力提升

貓咪的精神與活力顯著提升，展現出更旺盛的玩樂能量與好奇心，連食慾也變得更好。

第二週︰改善消化

消化功能得到改善，你會發現牠不再排軟便，「便便」的形狀更完整，證明腸道有效吸收營養。

第三週︰毛髮、雙眼明亮

展現出由內而外的光采，配方中含有的Omega-6脂肪酸能支持皮膚健康，讓毛髮展現亮麗光澤，連雙眼也變得更明亮有神。

餵飼貼士︰

乾濕糧混合餵飼能全方位照顧貓咪的健康需要，乾糧口感酥脆且營養均衡；濕糧則以濃郁香氣激發食慾，同時有效增加水分攝取，預防泌尿系統問題。早晚配搭既能滿足愛貓的胃口，又能守護長期健康。

多元選擇針對不同需要

乾糧系列：

成貓配方（三文魚及吞拿魚）

室內成貓配方（雞肉）

成貓去毛球配方（雞肉）

成貓體重管理配方（雞肉）

濕糧系列：

成貓配方（海魚）

室内成貓配方（雞肉）

成貓去毛球配方（雞肉）

立即登記領取體驗裝，展開PURINA ONE® 3週健康挑戰：

體驗產品：PURINA ONE® 貓乾糧（一包）及濕糧（三包）（口味隨機）

名額：200名

立即登記：https://forms.gle/q3F6Qbgb3bv21skd8

(資料及相片由客戶提供)