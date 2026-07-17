校園天地｜首位港產太空人成功升空　深信學校引領同學追逐創科夢

撰文：校園投稿
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港產太空人黎家盈順利升空並展開太空任務，為香港創科發展寫下歷史新一頁。這份屬於香港人的驕傲與感動振奮全城，也在基督教香港信義會深信學校（下稱深信學校）校園內掀起熱烈迴響，開展了為期三天的跨學科主題活動——「深信啟航——航天×創科STEAM探索之旅」。（內容由基督教香港信義會深信學校提供）

三大活動核心亮點

水火箭與發射台製作：從理論走向實踐

在首兩天的活動中，學生透過跨學科思維與動手實作，將課本知識轉化為真實體驗。他們利用回收物品設計水火箭，從構思尾翼、測試密閉到外觀命名，全面考驗科學與工程思維。學生不僅動手拼裝木製空氣火箭發射台以建立空間概念，更發揮創意，在火箭上彩繪星空或「深信一號」、「香港之光」等主題，充分展現其創造力。

水火箭發射成功（基督教香港信義會深信學校提供）

「從太空看香港」：AI生成圖像比賽與主題展覽

配合黎家盈升空的熱話，學校舉辦了《從太空看香港》AI生成圖像比賽，讓學生結合閱讀與想像，在反覆修正文字提示以優化圖像的過程中，明白AI需要清晰指令，有效鍛煉邏輯與創意思考。學校禮堂同步舉行「航天遇上AI」主題展覽，展示大型Chatbot機械人與多款航天模型，並提供VR太空體驗，讓學生在沉浸式互動中了解人工智能與航天科技的應用，全面提升學習興趣與科技素養。

「從太空看香港」：AI生成圖像比賽獲獎作品（基督教香港信義會深信學校提供）

校園AI聊天機械人製作：讓創科夢想成真

學校還特設「校園AI聊天機械人製作工作坊」，引導學生理解人工智能概念，繼而動手設計與製作實體AI聊天機械人，將抽象的科技知識轉化為可見、可用的成果。「信大腦」聊天機械人成為校園內的智能平台，化身同學的學習助手。透過親身參與設計與製作，學生由科技的使用者轉變為創造者，為未來創科發展奠定基礎。

校園AI聊天機械人（基督教香港信義會深信學校提供）

學校寄語：把好奇心轉化為探索世界的力量

為了延續STEAM Day學習成果，學校邀請了香港科技大學太空科學及技術研究院院長蘇慧教授錄製專題分享影片《天韌相機——太空之眼》，介紹香港科研團隊自主研發的「天韌相機」於中國空間站的應用與意義，讓學生了解本地科研人員參與國家航天任務的成果，啟發學生對航天科技及創新科技發展的興趣與抱負。

展望未來：接軌國家航天發展與數字教育

深信學校致力推動創科教育與STEAM發展，透過跨學科整合與真實體驗，讓學生在小學階段建立科學素養與創新思維 。學校已採取了一系列前瞻性的規劃，加入「浙港澳中小學校數字教育聯盟」及「香港航天特色學校聯盟」，積極拓展區域合作及專業交流。

校長與教師赴 2026「中國航天大會」，緊貼國家航天發展與教育趨勢，為校本特色課程奠定基礎 。 （基督教香港信義會深信學校提供）

（內容由基督教香港信義會深信學校提供）

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