黎家盈太空人｜陳國基：要求教育局增航天課程 加快科學普及化

香港載荷專家黎家盈早前隨神舟二十三號載人飛船升空，成為首位上太空的香港人。政務司司長陳國基今日（30日）表示，感到興奮和驕傲。他又指，香港由國家航空事業的支持者，變為參與者，已要求教育局加緊科學普及化，包括在課程中加入更多航天知識、國家航天成就等。



政務司司長陳國基。（政府新聞處）

香港科學家水平不低 有條件在國家航天發展擔更重要角色

陳國基指，對香港首名女航天員黎家盈升空執行任務，感到興奮及驕傲，香港在國家航空事業由支持者成為參與者。他又稱，本港數間大學例如城大、中大、理大及科大，均有開辦航天相關課程，為香港和國家培育專業人才。

他續表示，本港大學有研發航天儀器，包括中大及港大就參與研發2028年「天問三號」火星任務的儀器，反映香港科學家的水平及實力不低，相信香港絕對有條件可在國家航天發展中擔當更重要角色和作出更大貢獻。

要求加緊科學普及化 課程中加入更多航天知識

陳國基表示，已要求教育局加緊科學普及化，包括在課程中加入更多航天知識、國家航天成就等。當局同時在太空館加入黎家盈的資料，亦會在10月舉行的創新科技嘉年華中，加入航天專區，展示香港的參與及國家成就。

鄧炳強讚黎家盈有毅力 冀日後與警隊人員分享

黎家盈在成為太空人前曾加入警隊，保安局局長鄧炳強表示，對警務人員能成為航天員感到榮幸及興奮，當看到黎家盈透過鏡頭用廣東話向公眾打招呼，特別感動，又透露黎家盈由警隊借調到保安局進行技術工作。

保安局局長鄧炳強。（直播截圖）

鄧炳強又形容黎家盈很有毅力，相信是當航天員一個很重要的特質。他又認為黎家盈對年輕人亦是一個很大的啟發，就是有夢想就可以達到，冀對方日後有機會和香港青少年，甚至警隊人員分享。