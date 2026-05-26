黎家盈｜神舟二十三首次安排太空人駐留一年　中國登月夢將實現？

中國載人飛船神舟23號星期天（5月24日）晚上11時零8分在酒泉發射中心升空，飛船在約10分鐘後進入預定軌道。雖然中國已有30名航天員上過太空，但這次任務仍實現許多方面的突破。



在航天員組成方面，神舟23號由指令長朱楊柱、航天駕駛員張志遠，以及載荷專家黎家盈三人組成，其中黎家盈的身份備受關注。



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她是繼桂海潮之後，中國第二位進入太空的載荷專家，也是首名女性，主要負責空間科學實驗與載荷操作。而作為第一名來自香港特區的航天員，她的加入標誌著香港被納入中國國家航天創新體系，具有相當的政治意義。

從科研角度看，神舟23號任務更值得關注的一大突破，是首次安排中國航天員駐留太空超過一年。

中國載人航天工程新聞發言人張靜波週六（23日）介紹，安排一名航天員執行一年期在軌駐留試驗，「絕非是時間上將兩個半年期任務簡單累加」，而是有三重目標。

港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

首先是實施中國首個太空人體研究計劃，全面獲取航天員更長期飛行數據，豐富任務實施經驗。其次，在太空駐留一年將驗證航天員長期飛行健康保障能力，完善在軌醫療與防護體系。第三則是為科學項目和技術驗證提供更長期的研究機遇。

這名航天員的具體人選將後續「按照具體在軌任務執行情況」決定。

中國自2003年首次實現載人航天至今，在太空駐留任務期限一般都不超過半年。

目前在軌駐留最長紀錄由神舟20號航天員創下。他們去年11月返回地面，在太空待了204天。而目前仍在太空的神舟21號航天員乘組，截至5月23日已駐留203天，有望寫下新紀錄。

神舟23號航天員乘組已在週一（25日）清晨與神舟21號航天員在天宮空間站進行「太空會師」，後續兩個乘組將進行在軌輪換。

圖為2026年5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的實時畫面，顯示神舟二十一號航天員乘組、神舟二十三號航天員乘組拍攝「全家福」照片。（新華社圖片）

圖為2026年5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的實時畫面，顯示神舟二十一號航天員乘組、神舟二十三號航天員乘組交流。（新華社圖片）

鳳凰網引述航天愛好者稱，按照中國空間站常規輪換流程，新乘組進站後會完成空間站狀態、實驗項目和物資交接，以及應急流程確認，這個過程一般持續幾天。

那之後，神舟21號乘組將乘坐神舟22號飛船返回東風著陸場。文章引述公開航行通告信息推測，神舟21號航天員大概率在5月29日夜間前後，約在晚上8時左右返回地球。

高風險 高回報？

一年的駐留時長是常規操作的近兩倍，在中間無過渡的情況下，任務面臨相當的挑戰，不過一旦成功也意味著將實現巨大突破。

曾在北京大學任職八年、現任澳大利亞麥考瑞大學天體物理學教授的何銳思（Richard de Grijs）接受法新社訪問時說，任務的主要挑戰涉及太空失重環境對人體的長期影響。

具體來說，這包括骨骼密度下降、肌肉萎縮、輻射暴露、睡眠障礙，以及行為與心理層面的疲勞。

在空間站硬件設施方面，何銳思指出，水循環與空氣循環系統的可靠性，以及在遠離地球的情況下應對潛在醫療緊急情況的能力，都將受到挑戰。

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何銳思說，與早期階段神舟飛船較短的太空任務相比，在軌駐留一年會將硬件設施和航天員都推向截然不同的運行狀態。

雖然挑戰不容小覷，但若成功完成一年在軌駐留，中國載人航天將實現至少兩個層面的突破。

其一，是中國將進入人類長期駐留空間站的「第一梯隊」，在技術上與美國、俄羅斯處於同一層級。目前人類單次在軌時長世界紀錄保持者，是已故俄羅斯航天員波利亞科夫（Valeri Polyakov）。他在1994年至1995年之間，在太空停留437天17小時58分17秒。

波利亞科夫在太空停留437天17小時58分17秒，是世界紀錄保持人。（NASA）

美國航天員盧比奧（Frank Rubio）則是因返回的飛行器故障而延長駐留。他自2022年起在軌371天，創美國單次在軌最長紀錄。

2022年10月，盧比奧（Frank Rubio）在國際空間站內查看番茄植株。在經歷371天的駐留後，盧比奧於2023年9月返回地球，實現美國宇航員單次在軌時間最長的一次飛行。（美國航天局）

其次，更具長遠意義的突破，是天宮空間站將擁有長期運行的經驗。何銳思指出，這是中國未來邁向登月乃至潛在深空探索目標的重要一步。

中美載人登月競賽吹響號角？

隨著傳統太空強國俄羅斯的月球-25號無人探測器，於2023年8月在月球表面墜毀，任務以失敗告終，加上俄羅斯官方今年4月宣佈，後續的探月任務推遲到2032年至2036年，目前太空話語權的競爭在中美之間展開。

據路透社報道，神舟23號的發射正值中美登月競賽加速升溫。美國指北京有意「殖民」並開採月球資源，中國則強烈否認相關指控。

自美國政府2011年限制國家航天局（NASA）與中國政府開展雙邊航天合作後，中國無法參與由美、俄及歐洲等國家主導的國際空間站計劃。

人類對上一次登月任務，已是1972年12月17日「阿波羅17號」計劃。（NASA）

加上中國出於戰略考量，要實現自身深空目標，從2021年起大力發展天宮空間站，支撐自主航天體系。

中國計劃2030年前實現載人登月，NASA則計劃早於中國在2028年實現這個目標，並希望在月球建立長期駐留基地，作為未來人類前往火星的跳板。

今年4月初，NASA執行阿耳忒彌斯2號（Artemis 2）任務的獵戶座飛船，載著四名航天員完成繞月飛行。不僅飛行距離創下人類歷史紀錄，這也是自人類1972年「阿波羅17號」以來，時隔半個多世紀的首次載人繞月飛行。

2026年4月3日，「阿爾密斯二號」（Artemis II）的太空人在不斷接近月球的過程中，捕捉了地球的璀璨美景。美國太空總署（NASA）發布太空人傳回的首批照片，可以清晰看見我們身處的蔚藍星球。而「阿爾密斯二號」2日升空的時候，一架商業航班上的乘客用相機拍下其升空的壯觀畫面。（X@NASA，X@visegrad24）

2026年4月6日，圖為太空人乘坐「獵戶座」太空船進行繞月航行時，在月球上空朝向地球拍攝到的圖片。（NASA）

此外，全球首富馬斯克的太空探索技術公司（SpaceX）也於5月22日進行了下一代超重型運載火箭「星艦」（Starship）的無人試飛，雖出現技術瑕疵，但任務大致上成功。

據悉，星艦未來將用於更頻繁地發射星鏈衛星，並支援NASA接下來的登月任務。

至於中國的探月計劃，載人航天工程新聞發言人張靜波介紹，中國空間站將從三個方面有力支撐月球探測，包括後續實現登月目標。

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一是空間站的航天員隊伍，可為後續載人登月任務航天員乘組選拔提供堅實人才儲備。二是空間站運行近四年里，部署並驗證了一系列載人登月關鍵技術，比如剛實施的天舟10號貨運飛船任務中，就搭載了微重力環境下表面張力貯箱液體晃動試驗項目，驗證了載人登月飛行器技術指標的合理性與準確性。

張靜波也說，中國空間站任務中使用的長征10號甲運載火箭和夢舟飛船，與探月所需的系統採用了一體化設計與研制。未來兩年通過多次飛行任務，將全面提升技術成熟度與任務可靠性，為首次載人登月打下堅實基礎。

國家航天局9月24日宣布，嫦娥六號任務完成後，將在2026年發射嫦娥七號，2028年前後發射嫦娥八號，為國際月球科研站奠定基礎。（央視新聞截圖）

路透社報道指出，距離2030年還有不到四年，中國在研發專用於載人登月任務的全新硬件與軟件系統，並驗證其具備執行任務的能力方面，仍面臨艱巨挑戰。航天員如何從相對安全的低地球軌道空間站，安全過渡至風險更高的月球表面任務，也尚待探索。

至於美國，這個航天強國高度依賴私營的商業航天企業，以及其政治選舉週期可能出現的政策搖擺，也為它的太空發展進程增添不確定性。

就目前來看，中美誰先實現載人登月有待觀察，但可以明確的是，太空話語權的爭奪正在中美戰略博弈中扮演愈發關鍵的角色。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

