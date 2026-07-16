未來科學大獎｜獎金共300萬美元　名單8.13揭曉　11月辦大獎周

有「中國諾貝爾獎」之稱的「未來科學大獎」將於8月13日公布今年、第11屆三個科學獎得主，各單項獎金為100萬美元，即合共300萬美元（折合約2,350萬港元）；其後在9至11月會在本港舉行講座、展覽及重頭戲「未來科大學大獎周」，屆時會於東九龍文化中心舉行頒獎典禮。大會表示，為令家長更了解科學研究，近年的活動已將家長列入對象。



未來科學大獎捐贈人、真格基金聯合創始人王強（左）及2026未來科學大獎周程序委員會聯席主席任詠華教授介紹今屆活動安排。（倪清江攝）

「未來科學大獎」是一個由科學家及企業家群體共同發起的民間科學獎項，旨在鼓勵在中國內地、香港、澳門及台灣取得傑出成果的科學家，從而激發科學精神、喚起科學熱情及影響社會風尚，從而吸引更多青年投身於科學事業。

自2016年首屆開始，已有46位科學家獲得「生命科學獎」、「物質科學獎」或「數學與計算機科學獎」，當中六位為為香港科學家。2026未來科學大獎周程序委員會聯席主席任詠華教授今日在簡介會上表示，這證明香港儘管是彈丸之地，但基礎科學實力雄厚，人才輩出，這正是香港響應國家「十五五」規劃、積極對接國家創新發展戰略的重要基礎。也是打造香港成為國際創新科技中心的關鍵支撐。

2026 未來科學大獎活動焦點（香港）。

大獎自2022年在香港舉行活動，並於2023年起設立重頭活動「未來科大學大獎周」。任詠華教授表示，今年踏入第11屆，大獎將更積極，助力打造香港成為「亞洲科學之都」。大會今個月已在上海舉辦多場活動，8月13日會在香港公布今屆獲獎者名單，屆時香港和北京兩地將進行聯播，直播獲獎者的得獎感受。

任教授表示，今年大獎周定於11月6至9日，將迎來近百位譽滿國際的科學家，除了邀請多位未來科學大獎獲獎者參與，也會有多位國際知名學者參加，包括兩位諾貝爾獎得主，分別是2025諾貝爾獎化學獎得獎者Omar Yaghi教授和2013諾貝爾獎生理學或醫學獎得獎者Thomas Südhof教授，通過科學峰會等高水平交流活動，讓來自全球的傑出科學家聚首互相交流、帶動新思維。

歷年的未來科學大獎均會舉辦多項以青少年科普為主題的活動，期望啟迪下一代對科研的興趣，今年將會舉辦兩場「Hello Scientists你好科學家」講座，由2021年生命科學獎得主袁國勇教授和2025年物質科學獎得主戴希教授擔任嘉賓講者；另有一場科普活動「AI Walk & Talk」，邀請研究人工智能的科學家與中學生及大學生分享，同學們更有機會參觀研究人工智能的實驗室。

2026未來科學大獎周程序委員會聯席主席、香港科學院副院長任詠華教授表示，有6人為香港科學家得到未來科學大獎，證明了香港儘管是彈丸之地，但基礎科學實力雄厚，人才輩出。（大會圖片）

未來科學大獎創始永久捐贈人、真格基金聯合創始人王強表示，2026年將是大獎深化國際化面向的關鍵之年，始終堅持「紮根香港、聯通內地、面向國際」的定位。（大會圖片）

未來科學大獎創始永久捐贈人、真格基金聯合創始人王強表示，2023年起在香港舉行大獎周以來，三年間已累積超過7萬人現場參與，全球更有2,500萬人次線上觀看，今年將是大獎深化國際化面向的關鍵之年。

王強表示，大會堅持「紮根香港、聯通內地、面向國際」的定位，今年評審機制迎來突破——大獎邀請了海外科學家參與評審，每個獎項委員會至少增加一位外籍科學家，諮詢委員會成員更包括沃爾夫獎與諾貝爾獎得主；大獎連續多年在香港公佈及舉辦大獎周活動，不僅因為香港是國際科學傳播樞紐，更在於這裡的基礎科學研究展現出強大的國際競爭力。