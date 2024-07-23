未來科學大獎｜8.16公佈得獎名單　辦青少年對話推動科普教育

有「中國諾貝爾獎」之稱的未來科學大獎今年第二度在香港舉行連串活動，年度大獎周主題為「年度科學盛事，啟廸未來之光」。除了於8月16日公布得獎名單及11月3日舉行的頒獎禮外，大獎周活動還包括科學峰會、獲獎者與青少年對話等；其中一位講者為2021年諾貝爾化學獎得主Benjamin List教授。大獎周活動已列入特區政府盛事。



2024未來科學大獎周程序委員會聯席主席任詠華教授（左）及未來科學大獎捐贈人代表王強介紹活動詳情。

盧煜明等教授出席「Hello Scientists你好科學家」座談會

科學教育成為大勢，2024未來科學大獎會也將舉辦多項以青少年科普為主題的活動，包括於科學館舉行的大獎展覽以及「科學點燃青春—Hello Scientists你好科學家」座談會，嘉賓講者包括香港科學院院長盧煜明教授和莫毅明教授，藉此激發年輕人對科學的認知及興趣。

2024未來科學大獎周程序委員會聯席主席、港大新任首席副校長任詠華教授今日（23日）與傳媒會面時表示，去年在香港舉辦的大獎周活動反應理想，除了逾2,000人親身參與大獎周各場活動，全球共超過1,100萬人觀看大獎周活動的網上直播或轉播，單是科學峰會已有746萬人次在網上觀看。

任教授指出，大獎系列活動成功在香港舉辦，有多重意義，包括在國際層面，提升大中華及香港地區科研實力的影響力；國際科學會議促進全球科學與科創交流與發展；聚焦亞洲科創人才跨領域交流，以及創新培養與合作。本地層面方面，也能彰顯香港作為東西方科學社區橋樑的重要角色和影響；促進香港地區及其與大灣區、亞洲地區和國際的科創合作發展。

另外，推動科普教育是今年大獎周活動的主要目的之一。任教授透露，去年的「2023未來科學大獎周」獲內地選為「全國科普日 – 優秀活動」，今年大獎周會舉辦更多的科普活動，以喚醒青年對科學的熱情。

2024未來科學大獎周程序委員會聯席主席任詠華教授表示，大獎系列活動成功在香港舉辦有多重意義。

大獎捐贈人代表王強：推動產業發展，貢獻國家經濟發展

未來科學大獎捐贈人代表、新東方教育科技集團聯合創始人王強則指出，大獎設有的三個獎項，正是國家倡議的創新體系、產業升級以及科學人才培養的重點方向；這些前沿領域的研究成果，有助配合新質生產力的倡議，推動產業發展，為國家經濟發展作出貢獻。

今年的大獎會在8月16日京港同步公佈得獎名單；11月3日則會在會展舉行頒獎禮。