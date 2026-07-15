DSE放榜｜懲教所4在囚青少年考獲升大學資格　一人取得5科共22分

DSE中學文憑試今日（15日）放榜，懲教署表示，今年共有14名來自沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所的在囚青少年報考。當中有四名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中一名沙咀懲教所考生考獲5科最高共22分及公民與社會發展科達標的成績，當中在中國語文科及旅遊與款待科取得5*的佳績。



DSE中學文憑考試成績7月15日公布。懲教署上午於沙咀懲教所舉行發布會，公布青少年在囚人士在今年考試中取得滿意成績。沙咀懲教所監督潘浩霖（中）向考生頒發成績通知書後，與他們合照。（政府新聞處圖片）

懲教署表示，14名來自懲教所的在囚青少年考生共報考83張試卷，其中66張取得二級／達標或以上成績，佔總卷數79.5%。他們報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及公民與社會發展四個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。

DSE中學文憑考試成績7月15日公布。一名沙咀懲教所考生考獲5科最高共22分及公民與社會發展科達標的佳績，並與其母親分享喜悅。（政府新聞處圖片）

懲教署一級懲教助理張錦富（右）講述，懲教人員如何透過為考生建立有紀律的生活，協助他們備戰香港中學文憑考試；懲教署助理教育主任郭嘉俊（左）亦有講述，懲教署教員如何透過為考生整合課程及為他們提供電子學習平台，協助他們在短短十個月內備戰香港中學文憑考試。（政府新聞處圖片）

沙咀懲教所監督潘浩霖表示，懲教署一直提供與時並進的多元化更生計劃，協助在囚人士改過自新。署方協助在囚青少年修讀教育課程及參加公開考試，從而自我增值，日後回饋社會。

他表示，在囚青少參與DSE中學文憑考試，不僅能重拾自信，更有助他們找到清晰的人生方向。他勉勵學員在未來要繼續保持積極認真的態度，勇敢迎接各項挑戰。他呼籲公眾給予更生人士機會，接納並支持他們融入社會。

懲教署二級校長（教育分組）蕭佩芬（左一）為考生講解不同的升學出路。（政府新聞處圖片）

懲教署二級校長（教育分組）蕭佩芬在發布會上簡述考生在今年考試中取得的成績。（政府新聞處圖片）

懲教署表示，多年來為不足21歲的在囚青少年提供教育課程，協助他們考取認可資歷，建立正確的價值觀，並希望他們在獲釋後能夠繼續升學或就業，重新融入社會。