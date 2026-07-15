DSE放榜｜懲教所4在囚青少年考獲升大學資格 一人取得5科共22分
撰文：韋景全
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DSE中學文憑試今日（15日）放榜，懲教署表示，今年共有14名來自沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所的在囚青少年報考。當中有四名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中一名沙咀懲教所考生考獲5科最高共22分及公民與社會發展科達標的成績，當中在中國語文科及旅遊與款待科取得5*的佳績。
懲教署表示，14名來自懲教所的在囚青少年考生共報考83張試卷，其中66張取得二級／達標或以上成績，佔總卷數79.5%。他們報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及公民與社會發展四個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。
沙咀懲教所監督潘浩霖表示，懲教署一直提供與時並進的多元化更生計劃，協助在囚人士改過自新。署方協助在囚青少年修讀教育課程及參加公開考試，從而自我增值，日後回饋社會。
他表示，在囚青少參與DSE中學文憑考試，不僅能重拾自信，更有助他們找到清晰的人生方向。他勉勵學員在未來要繼續保持積極認真的態度，勇敢迎接各項挑戰。他呼籲公眾給予更生人士機會，接納並支持他們融入社會。
懲教署表示，多年來為不足21歲的在囚青少年提供教育課程，協助他們考取認可資歷，建立正確的價值觀，並希望他們在獲釋後能夠繼續升學或就業，重新融入社會。