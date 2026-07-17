「奶茶王」潘祥離世　金茶王好友：師傅風趣　憶「火山爆發」事件

2026全國及大灣區金茶王大賽（港式奶茶）香港區初賽今日圓滿落幕 。談及港式奶茶業界前輩、人稱「奶茶王」的潘祥師傅離世往事，2019年度香港區金茶王冠軍梁海慶難掩傷感，他形容潘師傅「風趣幽默」，憶起有一次潘師傅在從雪櫃取出冷凍薯條，未有解凍就直接下炸爐，結果一瞬間「火山爆發」。香港咖啡紅茶協會主席黃家和教授亦緬懷這位風趣樂觀、備受街坊敬重的奶茶前輩。



曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，至今已逾一年。（資料圖片/夏家朗攝）

星座冰室冰室第一代水吧師傅潘祥。（資料圖片/夏家朗攝）

FB專頁《Hong PICs - 康港劉影》今年5月曾發布關於潘祥離世後近一年仍未入殮的消息，並指一班灣仔藍屋熱心街坊為潘祥師傅籌募殮葬費用。（《Hong PICs - 康港劉影》FB截圖）

一代奶茶王潘祥2025年逝世，將於2026年7月11日於柴灣歌連臣角火葬場舉行告別儀式與火葬禮（Hong PICs - 康港劉影@Facebook）

潘祥於2025年逝世，香港咖啡紅茶協會當時曾發文致敬，指他是港式奶茶界的資深前輩，形容他對餐飲行業的熱愛和對港式奶茶文化的推廣不遺餘力。（金茶王【港式奶茶】Facebook）

潘祥師傅將未解涷薯條直接下炸爐 結果引起「火山爆發」

2019年度香港區金茶王冠軍梁海慶說，他與潘祥是「Best friend」（最好的朋友），當年他參加金茶王比賽時，兩人結識成為好友。

他形容潘師傅「風趣幽默」，在廚房常有趣事，有一次潘師傅在從雪櫃取出冷凍薯條忘記解凍直接下炸爐，一瞬間「火山爆發」，事件反令人津津樂道。

2019年度香港區金茶王冠軍梁海慶稱與潘祥是「Best friend」（最好的朋友），他在2019年參加金茶王比賽時兩人結識成為好友。（葉志明攝）

潘祥師傅去年廣州回港後失聯 其後始知已過世

2025年廣州有茶餐廳邀請潘祥師傅做總監，梁海慶陪同照料行動不便的潘師傅前往。返港後潘師傅失聯一兩周，起初以為只是師傅「有個性」，後來兩三個月都毫無音訊，後來從街坊得知潘師傅已過世，也沒有找到入醫資料。

潘師傅無親人，他協助灣仔街坊處理潘師傅的身後事，整件善後流程複雜繁瑣，文書繁多，前後耗時近一年才全部辦妥。灣仔街坊與潘師傅感情深厚，他形容就像潘師傅的「半個家人」。

香港咖啡紅茶協會主席黃家和稱潘師傅稱是「香港奶茶界難得的人才」。（李可榆攝）

黃家和：「祥哥」是「香港奶茶界難得的人才」

香港咖啡紅茶協會主席黃家和更是叫潘師傅一聲「祥哥」，黃教授多次重複潘師傅對於奶茶的「熱忱」，稱他是「香港奶茶界難得的人才」、「特別的人」，在他籌備金茶王比賽時，潘師傅也多次提供幫助。香港咖啡紅茶協會亦頒發「銀勳章」給他，感謝他對奶茶文化推廣的貢獻。