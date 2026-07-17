瑪麗醫院病房化身婚禮場地　急性骨髓性白血病人見證女兒完婚

5月的一個上午，瑪麗醫院內科病房依舊像往常一樣忙碌，走廊人來人往；而病房的一角，卻瀰漫着不一樣的氣氛。病人雲姐當月確診急性骨髓性白血病，入院數周後病情急轉直下。醫生建議討論「不施行心肺復甦術」的安排，但其女兒Kat一度拒絕，原因是她將在數月後成婚，深盼母親能見證自己出嫁。



考慮到母親的狀況，Kat決定提前婚期，在病床旁低調完婚。醫療團隊得悉後決心為她們完成心願，聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊把病房的一角佈置成婚禮場地。證婚當天，雲姐狀況出奇地穩定，換上禮服、化上淡妝，坐在輪椅迎接重要一刻。一對新人的結婚證書上，地點一欄填上了「瑪麗醫院」，成為一家人別具意義的印記。



瑪麗醫院一個病房的一角，化身婚禮場地。（瑪麗通訊FB）

雲姐5月確診急性骨髓性白血病，入院數周後病情急轉直下。（瑪麗通訊FB）

Kat在病母床前完婚。（瑪麗通訊FB）

雲姐在文件上簽名。（瑪麗通訊FB）

婚禮當日，病房的一角瀰漫著不一樣的氣氛。窗外陽光曬入簡約的佈置上，桌上純白的禮盒盛滿優雅的白色小花。時針指向11時，新娘子Kat身穿白色絲絹上衣，先與母親雲姐深情凝望，再緩緩轉向西裝筆挺的新郎。

「我請在場各人見證……」

病房經理在瑪麗醫院工作20餘年，這是她第一次在病房見證婚禮，也是第一次有醫護團隊全員化身婚禮統籌。

眾人與雲姐（左一）合照留念。（瑪麗通訊FB）

醫護人員化身賓客，替一對新人鼓掌。（瑪麗通訊FB）

父親疫情時離世只能視像送別 今次不願再錯過

Kat的母親雲姐今年5月確診急性骨髓性白血病，入院數周後病情急轉直下。醫生建議討論「不施行心肺復甦術」的安排，但Kat一度拒絕，因她將在數月後成婚，深盼母親能見證自己出嫁。

這份堅持也因一段未完的告別。疫情期間，Kat的父親在醫院離世，家人只能透過視像送別。當時她未能在重要時刻握緊父親的手，這一次，她不願再錯過。

結婚證書地點一欄填上了「瑪麗醫院」

病床上的雲姐同樣牽掛女兒的大日子。即使身體虛弱，每當談起婚禮便雀躍不已。考慮到母親的狀況，Kat決定提前婚期，在病床旁低調完婚。

醫療團隊得悉後決心為她們完成心願，聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊把病房的一角佈置成婚禮場地。證婚當天，雲姐狀況出奇地穩定，換上禮服、化上淡妝，坐著輪椅迎接重要一刻。一對新人的結婚證書上，地點一欄填上了「瑪麗醫院」，成為一家人別具意義的印記。

瑪麗醫院。（資料圖片）

紓緩治療核心在於全人照護 重視病人身、心、社、靈的需要

在內科病房，護士日常多是忙於照顧急症病人。然而這一次，醫護的使命不單是照顧病人，更是陪伴一位母親走過圓夢的旅程。因着一場婚禮，母女二人將埋藏心底的忐忑與等待，化成了「捉緊當下」的愛。

不少人誤解紓緩治療為「放棄治療」。院方澄清，事實上，其核心在於全人照護，重視病人身、心、社、靈的需要。醫護人員守護的從來不只是臨床指標，更是協助病人在身體狀況許可下盡力活得圓滿，甚至幸運地迎來奇蹟。就像雲姐在婚禮過後，病情忽然轉趨穩定，一家人在喜悅中，繼續讓回憶點滴累積。

院方說，作為醫護人員，能在關鍵時刻看見病人的真實需要，與團隊攜手守護及珍惜病人的自我價值，正是紓緩治療最堅定的意義。