瑪麗醫院向馬年新生兒送冷帽　義工婆婆親織6年：做到做唔到為止

農曆新年是一家團圓日子，但對於有寶寶剛出世或仍需留院的家庭而言，要再等一等。瑪麗醫院義工及醫生團隊會為寶寶親手織製生肖冷帽，又以毛筆書寫以寶寶名字為句首的對聯，為他們在醫院也感受到過年氣氛。



馬年的生肖冷帽，由一名同樣曾在過年期間住院的七旬義工婆婆張玉蓮（Joyce）親手包辦，以近一個月時間，一針一線縫出12頂帽，將心意化成陪伴之物，她笑說：「我喺勾（冷線）嘅時間呢，我就對住頂帽咁講，祝福個BB身心健康，健康快樂成長。」6年前的鼠年，她開始為寶寶織冷帽，她說會堅持下去，「做到我自己做唔到為止。」



瑪麗醫院義工及醫生團隊為寶寶親手織製生肖冷帽，又會以毛筆書寫以寶寶名字為句首的對聯。（左起）瑪麗醫院婦產科病房經理陳曉彤、義工婆婆張玉蓮及瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭。（黃寶瑩攝）

兒科醫生以BB名字為句首寫對聯

瑪麗醫院婦產科及兒童及青少年科合作，聯乘病人資源中心，透過醫社合作，向新生嬰兒送上祝福。除了提供臨床支援外，兒科醫生會以毛筆書寫以寶寶名字為句首的對聯，醫護專隊亦會為有關家庭送上福袋及心意卡；有義工為寶寶織冷帽，希望他們平安幸福。

瑪麗醫院團隊為家庭送上BB用品籃。（黃寶瑩攝）

瑪麗醫院團隊為家庭送上心意卡。（黃寶瑩攝）

77歲張玉蓮全人手織出12頂小馬造型冷帽送給在院BB

今年是馬年，病人資源中心有一位義工全人手製作小馬造型冷帽，贈予12位年初一出世或仍需留院的寶寶。這份心意的背後，來自一位同樣體會過農曆新年期間住院的老人。

現年77歲的張玉蓮（Joyce）在10年前過年期間因中風需入院，她憶述發病一刻，「突然間喺個巴士上層暈咗，即係暈得好緊要，我完全無晒知覺，只係知道有人打我，我有聽覺，我聽到佢叫我唔好瞓，但我係醒唔到。」

張玉蓮（Joyce）需兩天時間方可織成一頂生肖冷帽。（黃寶瑩攝）

6年前始織冷帽 受中風住院經歷啟發

張玉蓮在醫院遇到一班同樣是中風的病人，「個個都係互相支持，同埋醫院嘅醫護人員、支援中心嗰啲社工都好幫我哋，咁我就有個心，好感激。」

她說，事件啟發她在醫院做義工，能幫助別人，亦能使自己開心。6年前的鼠年，她開始為寶寶織生肖冷帽，將心意一針一線縫上，編織成可陪伴其成長之物。

我喺勾（冷線）嘅時間呢，我自己個內心有講嘅，祝福個BB，即係我直程對住頂帽講，好傻。咁我就對住頂帽咁講，祝福個BB身心健康，健康快樂成長。 義工婆婆張玉蓮（Joyce）

小馬造型冷帽。（黃寶瑩攝）

一頂冷帽需時2日編織 張玉蓮：過程有挑戰

冷帽有助預防剛出生的寶寶體溫流失，早產嬰兒的體溫流失尤其嚴重。編織一頂小馬造型冷帽需時兩天，以12頂冷帽來計，需時約1個月方可完成，張玉蓮說過程有挑戰，他未有為自己定下「退休」年齡。

總之我有能力嘅呢，我都會繼續織落去...... 我自己我相信係會繼續堅持落去，做到我自己做唔到為止。 義工婆婆張玉蓮（Joyce）

瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭說，一些較為深奧的寶寶名字，可能要用上兩至三天才想出對聯。（黃寶瑩攝）

蘇文庭依據家庭信仰、寶寶名字的含義提筆寫對聯。（黃寶瑩攝）

醫生10年創逾百副對聯 冀為家長提供正能量

除了親手織製冷帽，也有醫生依據家庭信仰、寶寶名字的含義提筆寫對聯。「慕賢思齊勤有功 烔頌親恩家常暖」，兩句對聯的首個字拼湊起來「慕烔」，便是寶寶的名字。

對聯的作家、瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭，眼見在深切治療部的家長徬徨無助，想向他們提供正能量，但又明白非「拍下膊頭就得」，故想到可以此方式表達祝福。10多年來，他創作了逾百副對聯，他笑言，常見的名字可以在半個鐘內想出對聯，但一些較為深奧的字詞則可能要用上兩至三天，「因為可能寫咗出嚟唔靚又想再執執佢。」