海俊傑妻急性肝硬化轉至廣州換肝　瑪麗醫院：並非經由院方轉介

藝人海俊傑太太莫家慈因患「急性肝硬化」，由香港瑪麗醫院轉到廣州中山大學附屬第一醫院，事件引發港人到內地移植器官流程等的關注。瑪麗醫院今晚（10日）回覆查詢時指，有關病人到內地醫院接受治療「並非經由本院轉介」，由於涉及病人私隱，未能進一步透露病人早前在院內接受治療的情況。



瑪麗醫院指，截至今年9月30日，共有64名病人輪候肝臟移植，並指香港與內地之間亦就處理緊急跨境器官移植建立了規範化的渠道和合作流程，在確定病人符合相關臨床情況，如條件合適以及病人家人同意，特區政府會尋求國家協助。



海俊傑2017年與太太Effie（莫家慈）補擺喜酒。（視覺中國）

海俊傑日前在社交媒體上為他患上「急性肝硬化」的太太莫家慈（Effie），籌集70萬的手術費用，懇求大眾伸出援手。（影片截圖）

藝人海俊傑上星期六（8日）在社交平台貼出求助影片，稱太太莫家慈因患「急性肝硬化」由香港瑪麗醫院轉到廣州中山大學附屬第一醫院，但急要籌集約150萬元手術費。

瑪麗醫院（資料圖片）

瑪麗醫院：移植人體器官優次順序取決於病情緩急和臨床情況

瑪麗醫院表示，在香港，用作移植的人體器官來源分別是活體捐贈及遺體捐贈。部分合適的器官衰竭的病人可接受活體捐贈，而作移植用途的人體器官主要由遺體捐出。醫管局設有器官移植病人輪候名冊和分配機制，有需要器官移植的病人會獲納入相關的輪候名冊，其優次順序會取決於其病情緩急和臨床情況，而捐出的遺體器官會移植到有需要及合適的病人。

截至9月底有64名病人輪候肝臟移植 跨境器官移植有規範化流程

瑪麗醫院指，截至今年9月30日，共有64名病人輪候肝臟移植。醫院又指香港與內地之間亦就處理緊急跨境器官移植建立了規範化的渠道和合作流程。在確定病人符合相關臨床情況，如條件合適以及病人家人同意，香港政府會尋求國家協助。

海俊傑太太莫家慈正於廣州中山大學附屬第一醫院重症醫學科留醫。（香港01記者攝）

在第二層分配機制下，如內地出現願意捐贈器官的病人離世，而沒有合適病人接受作移植，兩地相關部門會啟動緊急跨境器官移植的流程，並按既定機制審批及落實安排，確保運送香港及移植過程符合兩地相關法規。目前為止，已有兩宗個案成功透過上述機制獲安排接受來自內地的跨境器官捐贈並接受移植手術。