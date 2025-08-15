奶茶金茶王｜由茶餐廳樓面轉戰水吧　苦練5年沖奶茶煉成新金茶王

全國及大灣區金茶王大賽2025香港區決賽於今日（15日）在灣仔會展舉行，8位早前在初賽出線的入圍者需限時20分鐘時內，沖出奶茶給一眾評判評審。最後由蔣紹強以0.09分之差，勝出成為冠軍。



蔣紹強對於勝出比賽感到非常開心。他表示，因為這是他第二年參賽，去年僅獲得優異獎。加上經過一年的自我檢視和磨練後而獲得的冠軍，因此感到十分高興。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩和香港咖啡紅茶協會主席黃家和等，於今日（15日）出席全國及大灣區金茶王大賽2025香港區決賽。（廖雁雄攝）

全國及大灣區金茶王大賽2025香港區決賽冠軍蔣紹強。（廖雁雄攝）

沖奶茶秘訣：水滾茶好、茶葉拼配要做到足夠合理

被問及沖靚奶茶秘訣，蔣紹強指是水滾茶好和茶葉的拼配要做到足夠合理。他說如果茶過渡得不好，有時候只會聞到香味，並且那杯茶會很空洞和水 。他續指，如果太注重茶味，亦會令奶茶缺乏茶香。他舉例指出，「當你喝下去時，這杯茶就會有些澀口、會死死實實。」所以他認為一杯好的港式奶茶，平衡是最重要的，「既有茶香，亦有茶味」。此外中間也要過渡得十分好。

由茶餐廳樓面至水吧 5年沖出奶茶王

蔣紹強擁有約五年沖奶茶經驗，他最初是在茶餐廳任職樓面，因為一次機緣巧合，他接手了水吧的工作。他指這個機會讓他能向許多師傅學習和結識不少金茶王，從中獲得了不少指導和偷師，所以才會有今天的進步。

他亦提到參賽原因，指當在這個行業工作了一段時間或沖泡了一定的杯數後，自然會想證明自己的實力，了解自己達到了哪個水平。而透過參賽，他認為不但能夠認識不同的高手，也能發現其不足之處，持續提升與突破。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在致辭時表，港式奶茶是中外文化匯聚的表表者。她指無論在西方國家還是內地的港式餐廳，皆無法品嚐到其獨特風味，唯有在香港品嚐的港式奶茶才最具味道。（廖雁雄攝）

羅淑佩：唯有在香港品嘗的港式奶茶才最有味道

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在致辭時表，港式奶茶是中外文化匯聚的表表者。她提到港式奶茶巧妙融合了中國的飲茶文化和西方的「tea with milk」，從而形成這獨特的味道。她還表示，雖然港式奶茶主要使用西方茶葉和淡奶，但無論在西方國家還是內地的港式餐廳，皆無法品嘗到其獨特風味，唯有在香港品嘗的那杯茶好像才最有味道，最適合心水。

同時羅淑佩指，希望能與業界的朋友們同心攜手合作，將旅遊業、餐飲業和零售業去做得比去年做得「更好、更光、更亮、更熱 」。

香港咖啡紅茶協會主席黃家和。（廖雁雄攝）

香港每日飲奶茶達250萬杯 冀奶茶與菠蘿包助推動本地餐飲文化

香港咖啡紅茶協會主席黃家和表示，現時香港每日飲用的奶茶達250萬杯，以700多萬人口計，幾乎每3人就有一人每日飲奶茶，帶來的經濟效益相當可觀。而且目前香港有超過7,000間茶餐廳和2,000多間快餐店，還有其他場所提供港式奶茶。加上許多內地旅客的消費模式改變，來到香港時會開始到各區探索香港的餐飲文化，特別是點奶茶和菠蘿包等特色食物。這些都能夠推動本地旅遊和餐飲文化。