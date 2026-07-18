網約車｜司機筆試8月3日起接受申請　運輸署：首批考生9月中應考

【的士及網約車綜合筆試】網約車發牌在即，運輸署周五（17日）公布的士及網約車綜合筆試將於8月3日開始接受申請，預計首批考生將於9月中開始應考綜合筆試。



筆試包含兩部分，考生須於指定時間內回答試卷內全部之試題，並於兩個部分均達到及格標準，其總成績才會被視為及格。



運輸署公布的士及網約車綜合筆試將於8月3日開始接受申請。（資料圖片）

的士及網約車綜合筆試分為兩部分：

甲部：的士及網約車營運

本部分是測試考生對

(i) 提供的士及網約車載客服務的知識的掌握；及

(ii) 香港地方的認識，以及路線規劃的能力。

試題按 「的士及網約車營運」 小冊子設定，及參考香港政府地政總署測繪處出版的「香港街」。

乙部：道路使用者守則

本部分是測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識，試題按「道路使用者守則」設定。

更多有關的士及網約車綜合筆試的詳情，可參閱8月3日上載的的士及網約車綜合筆試指引 。

的士及網約車綜合筆試包含兩部分。（運輸署網頁截圖）

運輸署表示，筆試會於長沙灣政府合署運輸署轄下的筆試中心，以電腦化形式進行。考生在應考前可於考試地點的「模擬考試機」熟習電腦化筆試的操作。考生於應考時，可在電腦螢幕選擇以繁體中文、簡體中文或英文作為應考語言。

考生須於指定時間內回答試卷內全部之試題，並於兩個部分均達到及格標準，其總成績才會被視為及格。

車發牌在即，運輸署士及網約車綜合筆試將於8月3日開始接受申請。（Getty）

署方表示，考生到達運輸署後，可先到駕駛考試排期事務處大堂等候，後按工作人員指示排隊進入筆試等候處，然後關上手提電話及具響鬧功能的電子裝置（如智能手錶）。

在筆試等候處，考生要留心監考員所說明的考試須知事項，然後請按監考員指示進入考試室登記。完成登記後，考生將獲分配電腦，考生安頓好後便可按照電腦指示進行筆試。考試完畢後，留意電腦螢幕顯示的指示，領取成績。

深圳市交通運輸局最新數據顯示，截至2026年4月底，全市持證網約車達14.2萬輛、駕駛員39.5萬人，而日均單車訂單僅13.01單。（Getty）

應考的士及網約車綜合筆試需要攜帶甚麼文件?

署方提醒考生，應考時須帶身份證明文件（香港永久性居民：香港永久性居民身份證；香港居民：香港身份證；非香港居民：護照或有效旅遊證件）。所示的證件須與運輸署記錄相符；如有損毀或逾期者將不被接納；有效的香港正式駕駛執照; 及考試排期信。