網約車附例｜議員倡的士按時段調整車資　網約車引入司機計分制

特區政府早前把4項與規管網約車服務相關的附屬法例刊憲，內容包括定出網約車發一萬個牌照等規管細節。立法會今日（16日）完成討論相關「察悉議案」。有議員建議，容許的士按時段調整標準車資，以避免的士要「綁住手腳去打交」；有議員則呼籲政府，推出與的士司機記分制相近的制度，以加強規管。



網約車規管細節5月刊憲 今到立會作「先訂立後審議」

運輸及物流局5月就網約車服務的規管細節刊憲，包括提出現階段網約車車輛許可證數目以一萬為上限，並會作動態評估牌照數量。政府及後向立法會提交四項相關附屬法例，進行「先訂立後審議」的程序。

圖為議員陳宗彝。（湯致遠攝）

陳宗彝倡容許的士非繁忙時段減價

立法會今日討論相關的附屬法例。會上，選委界議員陳宗彝建議，容許的士按時段，上或下調一至兩成標準車資，特別是非繁忙時段可以減價，並為網約車動態價格設上限，拉近網約車的定價優勢，避免的士「綁住手腳去打交」。

陳宗彝又稱，現時網約車平台佣金計價方式欠透明，高峰時段大幅加價，非繁忙時段則減價，司機亦被平台傭金等沉蝕收入，建議政府研究就平台傭金設上限，不得高於總額20%。同時，要求平台強制披露車資等收費，防止以排名費、廣告費等名目加價，變相保障司機收入。

立法會議員梁進。（直播截圖）

梁進建議推網約車司機計分制

自由黨議員梁進指，倘若網約車司機因被乘客劣評而被某一平台終止，仍可轉到某他平台工作，單靠個別平台評分，難以有效監管。他建議政府可考慮推出與的士司機記分制相近的制度，以加強對網約車司機的規管。

梁進又稱，現時的士在客量仍未恢復到百多萬人次，對發一萬個牌有保留，期望日後調整數量時，必先以充分數據為依據，確保的士業界不會受嚴重影響。他又認為若網約平台過多，司機分散會影響市民候車時間，建議首階段可以最多只發出3個牌照。他續稱，既然每約車與的士同屬信用車輛理應一視同仁，需要安裝車廂攝錄機、行車記錄儀、全球衛星系統定位。

圖為工聯會林偉江。（湯致遠攝）

林偉江強調的士能提供足夠運力

對於有議員擔心一萬架網約車未必足夠提供運力，工聯會勞工界議員林偉江指，市場仍有1.8萬架的士，有約4至5萬名司機仍在道路上營運，相信若將有關運力投放至網約平台，足以應付市民出行需要。他促請政府堅持的士為主，網約車為副的策略。

他又認為政府方案仍存在完善空間，特別在平台規管方面。由於部分條文2027年才生效，擔心空窗期或令平台有機會使用未經許可的司機。

選委界何君堯。（直播截圖）

何君堯指郵局多人「坐喺度」 獻計培訓做「郵務的士佬」

選委界議員何君堯提到，立法會昨日撥出46億予郵政局，稱該筆款項為支持郵政局3年的虧蝕，6000個郵務員「坐喺度」。他續指，的士行業欠缺人入行，建議可將郵務工作外判，然後抽調5000名郵務員，「訓練佢哋做的士佬」，除咗「送信之外又可以送人」，做「郵務的士佬」。

何君堯相信，倘若有5000名公務員投身的士行業，能確保的士服務有保障，並做到年輕化，而且他們的收入亦能回歸庫房，對沖郵政局多年的虧蝕。他指上述想法聽起來或很瘋狂，但「能夠為人民做得更好，就必須要大膽創新」。

圖為運輸及物流局局長陳美寶。（立法會）

政府早前表明會就網約車發牌數量作動態評估，運輸及物流局局長陳美寶表示，運輸署會於今年第三季起作基線調查，了解網約車服務的使用情況，而當網約車平台取得牌照後，需要向政府提交多項營運數據，包括網約車司機的上線時長、有多少司機提供服務、乘客等候時間等，有關數據有助政府掌握心營運情況。不過她強調政府仍會從其他渠道收集資訊，如的士業界的營運情況、經濟發展，以作階段性分析。