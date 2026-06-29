網約車發牌起始上限1萬個　交通智庫調查指6成人支持不設固定配額

網約車發牌，政府建議首階段最多一萬個。香港公共交通智庫今日（29日）公布本月4日至9日進行的調查結果，顯示近六成受訪者支持網約車發牌不設固定配額，或將初始配額設定於一萬輛以上，當中30%認為最佳方案是不設固定配額，讓市場供應按實際乘客需求靈活調整。另有近三成受訪者支持將初始配額定於一萬輛以上，以避免網約車服務在政策推行初期為乘客造成不便。



公共交通智庫認為，調查結果反映在建立一套安全、透明，並因應市場需求作出調整的網約車規管制度時，不應犧牲市民一直依賴的網約車服務質素及供應水平，若固定配額制度缺乏清晰及定期檢討機制，將難以符合市民對國際都會應有交通規管水平的期望。



運輸及物流局早前表示，運輸署計劃10月開放邀請網約車輛許可證申請，11月公布申請結果及通知獲揀選的申請人。（資料圖片／林振東攝）

香港公共交通智庫指相關調查顯示，市民對政府目前提出的一萬輛網約車配額方案持有疑慮，僅4%受訪者認為固定1萬個牌照配額屬合適安排，相反，接近六成受訪者支持不設固定配額，或將初始配額設定於一萬輛以上。其中30%認為最佳方案是不設固定配額，讓市場供應按實際乘客需求靈活調整。接近三成受訪者支持將初始配額定於一萬輛以上，以避免網約車服務在政策推行初期為乘客造成不便。

調查顯示，受訪者普遍對1萬輛配額能否維持現有服務水平缺乏信心。約三分之二受訪者預計實施有關配額後，在繁忙時段、夜間、惡劣天氣或大型活動期間將會更難叫車，其中37%更認為情況會明顯惡化。此外，候車時間延長亦成為市民主要憂慮之一，62%受訪者預期配額會直接導致候車時間延長。

運輸及物流局早前表示，運輸署計劃10月開放邀請網約車輛許可證申請，11月公布申請結果及通知獲揀選的申請人。（資料圖片／林遠航攝）

公共交通智庫認為，調查結果反映在建立一套安全、透明，並因應市場需求作出調整的網約車規管制度時，不應犧牲市民一直依賴的網約車服務質素及供應水平，若固定配額制度缺乏清晰及定期檢討機制，將難以符合市民對國際都會應有交通規管水平的期望。