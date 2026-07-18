網約車｜陳美寶：傾向車主自行購買第三者保險 免存灰色地帶
規管網約車服務的四項附屬法例日前獲立法會通過，大部份條文將於今年8月3日正式生效。運輸及物流局局長陳美寶今日（18日）出席電台節目時指，預計下月正式邀請有意營運的平台公司申請牌照，爭取在11月底陸續發出首批牌照。她又指，政府傾向由車主自行負責購買第三者保險，避免存有灰色地帶。
限發1萬個牌照 重申「動態評估」 適時調整
陳美寶在港台節目《星期六問責》指，1萬個許可證的名額是平衡了道路容量、公共交通生態、乘客承載力及需求後的起步點，日後會透過「動態評估」適時調整。運輸署亦將於今年9月展開「基線調查」，深入了解市民及旅客對網約車的需求。
被問到若有多於1萬名司機申請牌照時的處理手法，陳美寶表示，法例已提供包括抽籤，或由運輸署署長對特定人士、車輛作優先考慮等發放方式，強調過程必定公平、公開、公正。
網約車司機可多於一個平台掛單 建議自行買第三者保險
針對網約車第三者風險保險，陳美寶指，由於日後合資格的網約車司機可同時在多於一個平台「掛單」提供服務，若由單一平台購買保險可能存在灰色地帶。因此，政府目前傾向由車主自行負責購買第三者保險，並將清楚列入牌照條款及實務指引中。
為免名額被浪費，當局將制定預案及候補機制，若有申請人臨時退出或未能成功購保，後備人士可即時補上，確保1萬個限額被充分利用。
擬提高商用車司機體檢要求 研引入視力手握力等自助檢測
另外，政府計劃收緊商用車司機的體檢要求，年齡門檻由70歲提早至65歲，體檢頻率亦會採取循序漸進的模式。陳美寶表示，政策旨在「早識別、早預防」，現正與港大醫學院團隊細化指引，將視力及聽力標準化，以便醫生更容易找出如認知障礙症等隱性及顯而易見的疾病。
她提到，當局正考察內地及韓國的自助體檢機及模擬駕駛儀器，研究引入視力、聽力、手握力及反應力等自助檢測設備在港是否適用。政府亦正與醫務衞生局合作，推動利用「醫健通」儲存電子體檢紀錄，並探討容許司機使用長者醫療券，或在地區設立專屬體檢中心，以便利全港逾12.6萬名65歲以上的商用車司機。