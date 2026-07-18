網約車｜陳美寶：傾向車主自行購買第三者保險　免存灰色地帶

規管網約車服務的四項附屬法例日前獲立法會通過，大部份條文將於今年8月3日正式生效。運輸及物流局局長陳美寶今日（18日）出席電台節目時指，預計下月正式邀請有意營運的平台公司申請牌照，爭取在11月底陸續發出首批牌照。她又指，政府傾向由車主自行負責購買第三者保險，避免存有灰色地帶。



網約車規管框架提出，平台可因應市場情況自訂車費。政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費及按旗下車輛數目繳付平台牌照費。（資料圖片）

限發1萬個牌照 重申「動態評估」 適時調整

陳美寶在港台節目《星期六問責》指，1萬個許可證的名額是平衡了道路容量、公共交通生態、乘客承載力及需求後的起步點，日後會透過「動態評估」適時調整。運輸署亦將於今年9月展開「基線調查」，深入了解市民及旅客對網約車的需求。

被問到若有多於1萬名司機申請牌照時的處理手法，陳美寶表示，法例已提供包括抽籤，或由運輸署署長對特定人士、車輛作優先考慮等發放方式，強調過程必定公平、公開、公正。

網約車司機可多於一個平台掛單 建議自行買第三者保險

針對網約車第三者風險保險，陳美寶指，由於日後合資格的網約車司機可同時在多於一個平台「掛單」提供服務，若由單一平台購買保險可能存在灰色地帶。因此，政府目前傾向由車主自行負責購買第三者保險，並將清楚列入牌照條款及實務指引中。

為免名額被浪費，當局將制定預案及候補機制，若有申請人臨時退出或未能成功購保，後備人士可即時補上，確保1萬個限額被充分利用。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／林彥汛）

擬提高商用車司機體檢要求 研引入視力手握力等自助檢測

另外，政府計劃收緊商用車司機的體檢要求，年齡門檻由70歲提早至65歲，體檢頻率亦會採取循序漸進的模式。陳美寶表示，政策旨在「早識別、早預防」，現正與港大醫學院團隊細化指引，將視力及聽力標準化，以便醫生更容易找出如認知障礙症等隱性及顯而易見的疾病。

她提到，當局正考察內地及韓國的自助體檢機及模擬駕駛儀器，研究引入視力、聽力、手握力及反應力等自助檢測設備在港是否適用。政府亦正與醫務衞生局合作，推動利用「醫健通」儲存電子體檢紀錄，並探討容許司機使用長者醫療券，或在地區設立專屬體檢中心，以便利全港逾12.6萬名65歲以上的商用車司機。