網約車｜車輛牌照10月申請11月有結果　續牌所須行程數目10月揭曉

立法會早前完成審議規管網約車服務的4項附屬法例。運輸及物流局表示，運輸署計劃10月開始邀申請網約車輛許可證，11月公布申請結果及通知獲選人。就第三者保險，當局重申，經考慮不同方案後，初步認為由網約車車主購買保險較合適。



運輸及物流局表示，運輸署計劃10月開放邀請網約車輛許可證申請，11月公布申請結果及通知獲揀選的申請人。（資料圖片／林振東攝）

運輸及物流局表示，運輸署計劃10月開放邀請網約車輛許可證申請，11月公布申請結果及通知獲揀選的申請人。（資料圖片／林遠航攝）

運輸及物流局早前向立法會網約車規管有關附例的小組委員會提交書面補充，指運輸署計劃於今年10月邀請申請網約車車輛許可證，並會於11月公布申請結果，通知獲揀選的申請人。

當局又指，署方會給予數個月的時間讓，獲揀選的申請人完成申請車輛許可證的程序，包括繳付發出車輛許可證的費用、向運輸署申領駕駛許可證、安排保險事宜等，再向其發出車輛許可證。

政府規定續牌須達指定行程數目以杜絕「殭屍牌」

網約車車輛許可證有效期一年，政府規定續牌須達指定行程數目，以杜絕「殭屍牌」。局方在回應稱，將在10月邀請車輛許可證申請時，一併在申請文件及刊登憲報公告，申請人申請前可事先衡量自身營運模式是否能滿足要求。

政府認為由網約車車主購買保險較合適

至於第三者風險保險，當局稱經仔細考慮不同方案後，初步認為由網約車車輛的登記車主購買保險較為合適，指安排與現時由登記車主購買第三者風險保險的做法一致，亦確保網約車即使透過不同平台提供服務，行程都可無縫獲得保障。至於具體的投保安排，當局會透過牌證條件和平台的實務指引訂明安排及列明詳細要求。