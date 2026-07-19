醫療費用減免｜首半年逾26萬人獲批增19倍　急症室求診人次減3.9%

公營醫療收費改革自今年1月1日實施至今逾半年，醫院管理局今日（19日）表示措施成效顯著，包括醫療費用減免機制受惠人數增加及錄得急症室求診人次下降，醫管局表示未來會研究進一步改革措施。



改革重點之一為擴大醫療費用減免機制，醫管局表示截至上月30日共接獲289,799宗申請，當中264,087宗獲批，批核率逾九成，是改革前全年約14,000人獲減免的近19倍。



撇除改革前後均受惠於醫療費用減免的人士（即綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人），今年上半年已有約900 ,000就診人次受惠於擴大後的減免機制，絕大部份費用全免。



圖為醫管局大樓。（資料圖片）

醫管局表示，截止6月30日，共有10,595位患有重病或長期病患的病人申請全年費用上限一萬元機制獲批。

公院急症室非緊急個案減幅約兩成

改革另一重點為增加急症室非緊急個案求診費，醫管局表示今年首六個月轄下18間急症室共錄得913,248人次應診，較去年同期減少3.9%。第三類別（緊急）個案30分鐘內救治承諾達標率由81.4%提升至88.5% ，平均等候時間由23分鐘縮短至20分鐘，第四及第五類別（次緊急／非緊急）個案則減少約一成，非緊急個案減幅約兩成。

醫院管理局於2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(資料圖片/夏家朗攝）

醫管局又表示改革令病人更有效率使用公營醫療設備和藥物。其中電腦掃描造影、磁力共振掃描造影及超聲造影檢查的缺席預約數目在今年四月至六月與去年同期比較分別減少約28%、40%及35%。相當於每年可節省約六千個電腦掃描造影、二千五百個磁力共振掃描造影及九千個超聲造影檢查的預約，大致相當於一部電腦掃描器、一部磁力共振掃描儀及兩部超聲波掃描儀的年服務量。