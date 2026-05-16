公院加價｜盧寵茂：病人減少領取「看門藥」　藥單未取比率相約

公立醫院今年加價，早前有議員關注有3%藥單未取，擔心病人因收費卻步。醫務衞生局局長盧寵茂表示，病人不取藥比率沒有上升，只是一些「看門藥」少了病人領取，可以減少浪費。



公立醫院醫務衞生局局長盧寵茂表示，病人不取藥比率沒有上升，只是一些「看門藥」少了病人領取，可以減少浪費。（醫管局相片）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，病人不取藥比率沒有上升，只是一些「看門藥」少了病人領取，可以減少浪費。（資料圖片）

公營醫療服務於2026年1月1日起實施新收費。藥物收費方面，專科門診從每種藥物15元、以16星期為收費單位，改為每種藥物20元、以4星期為收費單位。16星期的專科門診藥物需80元，較原本的15元大增5倍。

早前有議員關注病人因藥費貴而不領取藥物，公立醫院有3%藥單未取。醫務衞生局局長盧寵茂在電視節目《大鳴大放》表示，病人不領取藥物的比率沒有上升，但減少領取不是必須服用的藥物，認為可減少浪費。

特別有啲「看門藥」，需要時先服用嗰啲——眼藥水、止痛膏、止痛藥、便秘藥。我哋就係睇到有一隻，曾經有人喺市場度賣，我哋（領取藥物數量）減咗43%。 醫務衞生局局長盧寵茂

醫務衞生局局長盧寵茂指，慢病共治先導計劃發現有四成參與者有「三高」。（政府新聞處圖片）

政府自2023年11月起推出慢病共治計劃，資助合資格45歲或以上市民在私人市場接受糖尿病及高血壓等篩查。計劃已有24萬人參加，提前完成年底前有20萬人目標。當中四成接受篇查人士有三高，盧寵茂形容比率不低。篩查發現參與人士及後可以控制血壓、血糖，有助減低重病，有助減輕醫療系統負擔。