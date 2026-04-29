公院改革｜首3個月22.4萬宗醫療費用減免　涉款2.38億較去年多3倍

公營醫療收費改革實施四個月，政府指醫管局批出醫療費用減免申請較以往大幅增加，截至今年3月31日，批出約22.4萬宗符合資格醫療費用減免申請，其中全數減免金額達到2.35億元，去年和前年分別是5,400萬和5,000萬元，部分減免金額涉390萬元，前兩年分別是80萬和90萬元。



公立醫院收費1月1日元旦起調整。圖為2月1日所拍攝的葵涌醫院。(梁鵬威攝）

全免金額2.35億元 部分減免涉390萬元

醫務衞生局今日書面回覆民建聯立法會議員姚銘質詢時，交代公營醫療收費改革後醫療費用減免相關數字。局方指，截至今年3月31日，共批出224,039宗符合資格人士的醫療費用減免申請，其中214,978宗獲全數減免，9,061宗獲部分減免，全數減免金額涉2.35億元，部分減免金額涉390萬元。

過去三年，醫管局分別批出5400萬、5000萬和4700萬元的全數減免金額，部分減免分別涉80萬、90萬和80萬元。政府表示，除了改革前後均受惠於全額醫療費用豁免的約60萬人外，其他合資格低收入人士估計由過往約30萬大幅增至約140萬，即潛在可以受惠低收入人士合共由約90萬增加至約200萬人。

民建聯新界北立法會議員姚銘（盧翊銘攝）

已批出2,953宗公營醫療服務收費1萬元上限個案

改革亦包括實施「全年收費上限」新措施，為持香港身份證的公營醫療病人增設每年一萬元的收費封頂限制，無須經濟審查。姚銘指，政府早前表示，截至今年2月28日，該機制已有752宗已獲批個案，關注政府有否預算全年涉及的受惠人數及公帑開支。

醫衞局回應，截至3月31日，已批出2,953宗申請。獲批市民在有關年度內，無需再就合資格醫療服務支付任何費用，由於現正處於收費改革推行初期，而病人在一年內的醫療服務使用模式亦存在變數，故現階段未能就全年的相關受惠人數及開支作出準確估算，醫管局會繼續監察實際使用情況。