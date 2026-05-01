公院探病｜兒科病房「明文」24小時可探　非急症病房增至日9小時

公立醫院將分階段延長兒科、復康或療養、護養服務，以及紓緩治療與寧養病房等非急症病房的探訪時間至9小時，急症病房探訪安排維持不變。醫管局表示，延長探病時間的病房約佔公院整體病房數20%，延長探訪可更全面回應病人及家屬需要，亦可強化對病人的情感支持等。醫管局指，目標於今年7月前全面實施，其中九龍中聯網及新界西聯網將最先於5月初實施有關措施。



醫院管理局表示，公立醫院將分階段延長兒科、復康或療養、護養服務，以及紓緩治療與寧養病房的探訪時間至9小時，而急症病房的探訪安排則維持不變。（左起）東華三院馮堯敬醫院護理總經理盧麗珠、醫院管理局總護理行政人員唐華根，及沙田醫院內科及老人科部門運作經理張淑儀。（吳美松攝）

醫管局總護理行政經理唐華根表示，醫管局「持續發展專責小組」在2023年提出加強「病人為本服務」，建議延長病房探訪時間至4小時或以上，並提供更有彈性的安排。醫管局在去年第三季經進一步檢視後，決定延長探訪時間。

醫管局總護理行政經理唐華根（中）公布將優化公立醫院探訪安排。（吳美松攝）

優先延長病房包括兒科、復康或療養、護養服務及寧養病房等

唐華根指，醫管局已綜合考慮了病人的休息時間、私隱、病房日常運作及病人護理、感染控制措施以及往返醫院的公共交通安排。根據最新計劃，優先實施延長探訪的病房類型包括兒科、復康或療養、護養服務，以及紓緩治療與寧養病房，這些病房共約佔公立醫院整體病房總數的20%；除兒科病房外，其他病房探訪時間將由每日5至6小時，延長至9小時。

醫管局總護理行政經理唐華根指，延長探訪時間後，家屬可不再集中在中午及黃昏兩個指定時段到病房探訪，可減輕病房人多擠迫的情況。（吳美松攝）

急症病房維持現時每日4小時探訪

至於兒科病房，探訪及留宿安排與現時相若，只是更明文列明探訪安排，以免家屬誤以為只可在固定時間內探訪，而急症病房探訪安排則維持在每日4小時，唐華根解釋指，因急症病房病人情況相對較複雜，或病人可較快出院，因此暫時維持不變。他強調，將會檢視今次延長探訪安排，不排除日後會再擴展至其他病房。

具體探訪安排方面，家屬須遵從感染控制措施，進入病房須佩戴外科口罩；每名病人在同一時間最多可有兩位探訪者在床邊探訪，期間探訪者可以交替；醫生巡房或病房人員須進行護理程序時，探訪者或要暫時離開病房；不同病房實際探訪時間或不同。

兒科病房一位家長或照顧者可作為「陪人」留院過夜安排不變

兒科病房方面，現時政策上每日探病時間約4小時，一位家長或照顧者可作為「陪人」(companion)留院過夜，若其他家人在探病時間以外進入病房，通常會酌情彈性處理，但政策上探病時間為4小時。新安排下，政策上統一24小時均可探病，「陪人」過夜的安排不變

唐華根表示，延長探訪可更全面回應病人及家屬的需要，能讓家屬更從容、充裕及具彈性地陪伴病人，以及可強化病人情感支持，促進身心健康。此外，延長探訪時間後，家屬可不再集中在中午及黃昏兩個指定時段到病房探訪，可避免病房人多擠迫的情況。他又指，目前已有病房實施彈性探訪安排，目前並沒需要因延長探訪時間而加派人手，相關安排亦未有加大醫護人員的工作量。

醫管局各醫院聯網會按實際情況，分階段推行新探訪安排，目標是在今年7月前全面實施；九龍中聯網及新界西聯網將最先在5月初推行新安排。（吳美松攝）

目標是7月前全面實施 九龍中聯網及新界西聯網本月先行

醫管局各醫院聯網會按實際情況，分階段推行新探訪安排，目標是在今年7月前全面實施。唐華根透露，九龍中聯網及新界西聯網將最先在5月初推行新安排，至於其他聯網則暫仍需時調整配合新措施，但唐華根指他們已「摩拳擦掌」，希望盡快實施。

東華三院馮堯敬醫院護理總經理盧麗珠及沙田醫院內科及老人科部門運作經理張淑宜在簡報會上分享了實務經驗。盧麗珠指，馮堯敬醫院去年4月已開始實施特別探訪安排，探訪時間由上午11時至下午9時，她表示有關安排可加強新屬的陪伴和支援，為病人營造具安全感的環境，亦有助病人、家屬及醫護的溝通。

東華三院馮堯敬醫院護理總經理盧麗珠指，馮堯敬醫院去年4月已開始實施特別探訪安排，探訪時間由上午11時至下午9時，她表示有關安排可加強新屬的陪伴和支援，為病人營造具安全感的環境，亦有助病人、家屬及醫護的溝通。（吳美松攝）

其中一名家屬方女士，其99歲母親患有腸癌等，因肺炎入住馮堯敬醫院。她指在特別探訪安排下，家人可照顧母親進食，「（媽媽）又開心啲，我哋又開心啲」，又指母親會「冇咁悶」，認為有關安排很窩心。

張淑宜則分享指，沙田醫院普通內科及外科復康病房已進行彈性探訪安排，家屬在固定探訪時間外，可有較為寬鬆的探訪時間，可配合家屬在上班時間前或後到病房探望病人。她亦指，彈性探訪有助病人身心加快復康，減低焦慮等；照顧者可學習日常復康技巧，加強日後照顧病人的信心。

沙田醫院內科及老人科部門運作經理張淑宜指，彈性探訪有助病人身心加快復康，減低焦慮等；照顧者可學習日常復康技巧，加強日後照顧病人的信心。（吳美松攝）

沙田醫院病人家屬形容探訪時間長了 住院母「心情食慾都好咗好多」

杜先生母親正在沙田醫院接受復康治療，因工作時間關係，每日需趕赴醫院探望母親，有時會錯過探訪時間，或只有很短時間探望母親，因而感到有壓力。他表示，在彈性探訪安排下，見母親時間多了，母親亦感覺「心情、食慾方面都好咗好多」，認為有更多時間陪伴母親，對她病情有很大幫助。