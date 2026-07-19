HK Express行政總裁兩招控制燃油成本　今年上半年載客量增長10%

HK Express香港快運去年虧損擴大約4倍，行政總裁毛潔瓊日前在無錫出席首航儀式，並接受傳媒訪問講述未來方向。她透露，未來繼續在內地二三線城市擴張新航點，認為高鐵車程長及票價高，性價比不及坐飛機；又指今年上半年的載客量，按年錄得10%增長，期望全年繼續錄得雙位數增長。



燃油附加費方面，她表示通過多個方式平衡票價，例如在淡季期間會整合航班，旺季則按需求加班，並考慮到空中巴士neo客機的燃油效率較高，會增加其利用率，讓燃油成本得以控制。



香港快運行政總裁毛潔瓊表示，無錫航線開通後能覆蓋更多高價值客源。(歐陽德浩攝)

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，香港快運行政總裁毛潔瓊（右）及旅議會主席譚光舜（左）出席啟航儀式。（歐陽德浩攝）

香港快運近年積極開拓內地航點，目前在內地共有六個航點，包括北京大興、常州、寧波、義烏、三亞、以及剛剛上周五（17日）開通的無錫，即長三角合計佔四個航點。香港快運行政總裁毛潔瓊表示，無錫航線開通後能覆蓋更多高價值客源，並加強大灣區與長三角的連接，包括旅遊、探親及商務出行等。

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，提供每日一對航班往來兩地，即每周共14個航班。（歐陽德浩攝）

無錫航線反應良好 毛潔瓊︰今日我坐返去都冇位

毛潔瓊透露，未來會繼續專注於二三線城市，擴張內地航點，並視乎需求增加航班，例如無錫航線現時每日提供一對航班，採用載客量180人的空中巴士A320neo客機，鑑於首周班次的預訂理想，若情況持續或會安排載客量達236人的客機。

我哋睇到第一個禮拜預訂情況係非常之好，今日我就會坐我飛機返去啦，都冇位嘅，要坐Jump Seat（供機組使用的座位），所以係爆滿。 香港快運行政總裁毛潔瓊

對性價比有信心 不擔心旅客坐高鐵或深圳轉機

高鐵西九龍站今年也新增直達無錫的站點，毛潔瓊指出高鐵車程長達8小時，飛機航程僅2.5小時，更毋須限於出發前14日買車票，加上香港快運作為低成本航空公司，非常重視性價比，機票價格對比高鐵具有競爭力，因此她不擔心高鐵對顧客量帶來影響。

至於深圳往來無錫的航線，毛潔瓊強調香港國際航空樞紐的地位，內地及外國旅客可通過香港轉機，更可扣除200元機場離境稅。她便觀察到無錫首航當日，有來自大灣區城市的旅客特地來港轉機飛往無錫。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，會通過多個方式平衡票價，應對油價高企。(歐陽德浩攝)

增值服務佔公司收入四分一 將與團隊討論推兩餸飯

毛潔瓊強調，正不斷投入新服務提升顧客體驗，現時增值服務已佔公司收入的四分一，例如餐飲方面分別有翠華餐廳及沙嗲王提供的飛機餐，另外也有街頭小吃包括魚蛋及雞蛋仔等，深受顧客歡迎。被問到會否考慮推出兩餸飯，她則笑說會與團隊討論。

至於近年不少航空公司增設的無線網絡服務，毛潔瓊則表示沒計劃引進，因無線網絡設備及維護成本高昂，其重量也為飛機載重帶來負擔，加上香港快運的航班以2小時至4小時為主，大部份顧客都習慣上機前下載影片，因此經評估後認為增設無線網絡並不符合顧客的需求。

HK Express香港快運未來會繼續專注於開拓二三線城市航點，無錫航點7月17日首航。（歐陽德浩攝）

HK Express香港快運未來會繼續專注於開拓二三線城市航點，無錫航點7月17日首航。（歐陽德浩攝）

兩招控制燃油成本︰調整航班及增加慳油客機使用率

今年初中東局勢不穩，燃油價格飆升，各航空公司不斷調整燃油附加費。毛潔瓊指，由於核心客群對票價比較敏感，會平衡燃油附加費、基礎票價、市場承受力、成本控制及需求，例如在淡季期間會整合航班，旺季則按需求加班，並考慮到空中巴士neo客機的燃油效率較高，因此會增加其利用率，讓燃油成本得以控制。

毛潔瓊對於今年暑假的預訂情況感到滿意，指傳統航點如東京、大阪及首爾的表現理想，泰國曼谷等航點則按年錄得增長，估計與燃油附加費由5月中起不斷下調有關，目前已由最高的389元回落至241元。

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，提供每日一對航班往來兩地，即每周共14個航班。（歐陽德浩攝）

搬進T2後首個月處理近30萬旅客 僅兩成用傳統櫃檯預辦登機

此外，香港機場T2客運大樓已在5月底啟用，香港快運成為進駐T2規模最大的航空公司。毛潔瓊透露，6月10日搬進T2後運作暢順，首個月已處理近30萬旅客，預料7月至8月暑假旺季能處理約80萬名旅客，佔T2整體旅客量的一半。

毛潔瓊並指，由於T2客運大樓的設計更現代化，自助服務櫃檯的比例提升，如今選用傳統櫃檯預辦登機的旅客只餘兩成，另外八成都選用網上預辦登機及自助服務櫃檯。

去年載客量近800萬 冀今年錄得雙位數增長

目前香港快運機隊共有42架空中巴士客機，毛潔瓊表示，為滿足未來的發展需求，接下來每年都有新客機加入，計劃未來8年成長至60架，而去年全年的載客量有近800萬，今年上半年按年錄得10%增長，期望全年保持錄得雙位數增長。

被問到會否再推優惠吸客，毛潔瓊表示，已不時推出不同航線的優惠，呼籲顧客可密切留意社交平台。「當然啦，如果你話一定幾時會有推廣，大家就要記住我哋周年慶囉。」