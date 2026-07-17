HK Express無錫航班首航　家長帶女兒回鄉探親：不用再到深圳轉機

HK Express香港快運無錫航線今日（17日）首航，有家長趁暑假帶同女兒回鄉兩周，讚日後不用再到深圳轉機，或飛往上海轉乘高鐵前往當地；另有旅客轉程來港轉機，稱廣州市區往白雲機場車程約一個多小時，往香港機場則要兩個多小時，但可退離境稅200元，即機票比廣州便宜三至四成，大讚性價比高。



香港快運行政總裁毛潔瓊表示，無錫是香港快運內地第6個新增航點，認為新航線能讓粵港澳大灣區及長三角更緊密連繫。



HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，提供每日一對航班往來兩地，即每周共14個航班。（歐陽德浩攝）

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，香港快運行政總裁毛潔瓊（右）及旅議會主席譚光舜（左）出席啟航儀式。（歐陽德浩攝）

HK Express香港快運近年積極拓展內地航線，新開通的無錫航線今日（17日）首航，提供每日一對航班往來兩地，即每周共14個航班，航班編號為UO214及UO215。

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，提供每日一對航班往來兩地，即每周共14個航班。（歐陽德浩攝）

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，提供每日一對航班往來兩地，即每周共14個航班。（歐陽德浩攝）

家長暑假帶女兒回鄉探親 讚從此不用深圳轉機

學校暑假開始，張小姐今日帶同女兒回鄉兩周，探望居於無錫的祖父及祖母。她表示以往需要到深圳機場乘坐直航，或先由香港飛往上海再轉乘高鐵前往當地，因此兩地開通直航後，能夠節省大半日時間，家人也不必再舟車勞頓。

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航。乘客之一張小姐趁暑假帶同女兒回無錫兩周，探望居於無錫的祖父及祖母。（歐陽德浩攝）

被問到為何不考慮在香港乘坐高鐵直達無錫，她解釋高鐵的車程長達約8小時，小朋友或不能承受長時間奔波，而香港快運的票價與高鐵相近，單人來回機票約1,500港元，航程只需兩個多小時，故高鐵不會是考慮範疇之內。

除了回鄉探親外，張小姐平時也會與家人北上旅遊，包括杭州、湖南及湖北等，她建議本地航空公司開設更多內地航線，讓市民旅遊或探親更為便利。

HK Express香港快運新開通的無錫航線7月17日首航，廣州旅客于先生是乘客之一，他指不論目的地是內地、東南亞或其他國家，內地旅客經香港轉機，均可退減離境稅200港元（人民幣約173元），可壓縮機票成本。（歐陽德浩攝）

廣州旅客來港轉機原因一：廣州市區往白雲機場需一個多小時

廣州旅客于先生因工作關係，每周都會坐飛機前往不同城市，有時候更會經香港轉乘長途機。他表示，無錫不如鄰近的上海及杭州聞名，在得悉香港開設直航後，今日特地來港體驗，計劃在當地逗留兩日。

于先生並提到一連串香港機場的吸引力，例如由廣州乘坐直通巴經深圳灣口岸來港，全程只需兩個多小時便可抵達香港機場，反觀廣州市區前往白雲機場的車程約一個多小時，認為時間差距不大。

廣州旅客來港轉機原因二：退離境稅200元 機票比廣州更便宜

于先生又指，不論目的地是內地、東南亞或其他國家，內地旅客經香港轉機，均可退減離境稅200港元（人民幣約173元），可壓縮機票成本，若以本趟無錫航班為例，單程機票人民幣約700多元，即退稅後只需人民幣500多元，反觀廣州索價人民幣約900元，即便宜約三至四成，大讚退稅票價非常吸引。

本身香港性價比高，再有呢兩百蚊退稅，其實係更加大嘅Bonus同埋誘因。 廣州旅客于先生

初體驗T2客運大樓 讚僅10分鐘完成安檢過關

此外，于先生今日也首次體驗本港新落成的T2客運大樓，他對整個流程感到滿意，稱只花10分鐘便完成安檢及過關，又讚揚環境光線充足。他期望T2能盡快全面落成，日後毋須再坐接駁列車前往T1登機。

于先生並提到廣州白雲機場新落成的T3客運大樓，認為機場鐵路配套對比香港並不完善，惟該機場覆蓋更多內地及中亞航線，香港則提供更多國際航線，因此認為兩地的機場各有所長，會根據不同情況再作選擇。

K Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，無錫是香港快運內地第6個新增航點，她認為新航線能讓粵港澳大灣區及長三角更緊密連繫。（歐陽德浩攝）

香港快運CEO：新航線讓大灣區及長三角連接更緊密

香港快運行政總裁毛潔瓊出席首航儀式時表示，無錫是香港快運是內地第6個新增航點，當中長三角佔4個，包括浙江省寧波及義烏、江蘇省常州及無錫。她認為新航線能讓粵港澳大灣區及長三角更緊密連繫。

旅議會主席譚光舜（右）也乘坐首航航班，他料航線開通後能再提升約三成，並認為當地旅客的消費力強。（歐陽德浩攝）

旅議會率團到無錫考察 探討加強兩地合作

旅議會主席譚光舜今日也乘坐首航航班，率團40多名入境及出境旅行代理商代表到無錫考察。他透露將與當地旅遊業界探討加強兩地合作，讓海外及無錫旅客都透過香港國際航空國際樞紐往來。

譚光舜又指，去年香港往無錫的旅客人次約三至四萬，料航線開通後能再提升約三成，並認為當地旅客的消費力強，期望政府能促進金融旅遊、生態旅遊及賽馬旅遊，吸引他們周末來港兩至三日。