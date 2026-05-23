二號客運大樓啟用｜HK Express 6月10日4:00遷入　先進設施增運力

撰文：韋景全
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香港國際機場全新二號客運大樓（T2）周五（22日）舉行開幕典禮，15家航空公司的旅客登記服務將於5月27日起分批遷往T2，其中HK Express香港快運航空會在6月10日凌晨4時開始在T2營運，為最後遷入的航空公司。快運表示，期待借助其更大的客運處理能力及先進設施優勢，支持香港快運未來的運力增長，及實現今年全年客運量雙位數增長的目標。

機場管理局5月22日舉行香港國際機場全新二號客運大樓開幕典禮，來自航空公司、貨運站及地勤服務代理等員工一同載歌載舞表演。(夏家朗攝)
機場管理局5月22日舉行香港國際機場全新二號客運大樓開幕典禮，來自航空公司、貨運站及地勤服務代理等員工一同載歌載舞表演。(夏家朗攝)

機場管理局表示，約1,500名來自不同界別的嘉賓出席開幕典禮，共同見證機場最新發展的歷史時刻。二號客運大樓面積達30萬平方米，其設計及設備可同時服務離港及抵港旅客。離港設施將於5月27日啟用，而抵港設施則會按客運需求，預計於明年投入服務。

15家航空公司的旅客登記服務將於5月27日起分批遷往香港國際機場全新二號客運大樓（T2）營運。(機管局圖片)
香港快運HK Express將於2026年6月10日正式遷往二號客運大樓U行段營運。(夏家朗攝))

二號客運大樓離港大堂設有八條登記通道，即P至W行段，共提供68個特快行李託運櫃檯、58部自助登記櫃檯及108個混合登記櫃檯。

香港快運6月10日凌晨4時起正式遷往二號客運大樓U行段營運，公司提醒當日上午出發的顧客，預留充裕時間前往機場辦理登機及行李託運手續，並建議提前查閱機場或快運官方網頁，了解前往二號客運大樓的交通安排。快運提醒乘客，在5月27日至6月9日期間，將繼續於一號客運大樓為顧客服務。

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快運表示，去年接載近800名乘客，相當於香港國際機場每八位旅客中，便有一位選乘香港快運，指二號客運大樓離港設施的啟用，標誌着香港航空業發展邁向另一重要里程碑，公司將繼續與香港機場管理局保持緊密合作，確保搬遷安排順利有序，為顧客提供便捷高效的出行體驗，並助力鞏固香港作為國際航空樞紐的卓越地位。

機管局周五聯同40家業務夥伴，包括航空公司、貨運站及地勤服務代理等，於不同體驗區及展位展示其最新發展與創新成果。

機場管理局5月22日首次向傳媒公開香港國際機場二號客運大樓內部情況。禁區入口設有20個自助保安閘口，全部配備容貎辨識技術，5月27日起容貎辨識技術的最低年齡下調至7歲。(夏家朗攝)
機場管理局5月22日首次向傳媒公開香港國際機場二號客運大樓內部情況。離港設施將於5月27日啟用，而抵港設施則會按客運需求，預計於明年投入服務。(夏家朗攝)
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開幕典禮及酒會結束後，體驗區及展位將於5月23日及24日轉為舉行「香港國際機場博覽會暨招聘會2026」，提供超過4 400個於機場的職位空缺。

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