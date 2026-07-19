加強版招標妥延公布細節　甯漢豪稱正做最後功夫　預審名單重誠信

宏福苑大火後，政府就大維修、消防等提出一系列跟進方案。其中，針對大維修工程，發展局會革新市建局的「招標妥」服務，制定更嚴謹預審名單，及加入除名機制，原定今年下半年推出。不過，政府至今兩度延後公布細節。



發展局局長甯漢豪今日（19日）在一個電視節目中指，制定預審名單需時，尤其是審查承建商違規紀錄方面，目前正做「最後的功夫」。她舉例，勞資糾紛合行使虛假文書的嚴重程度不同，若統統計作違規，或令名單不夠實際。



甯漢豪指，承建商申請加入預審名單，需時考慮其過往表現紀錄，政府已有相當大的共識，會聚焦於誠信、建造安全有關事項，今年第四季推出的目標不變。



發展局局長甯漢豪（中）。（資料圖片／黃寶瑩攝）

預審名單或審視承建商負責人紀錄 防借屍還魂

加強版招標妥會就大維修顧問公司和承建商訂預審名單。名單會檢視顧問公司和承建商過去有否不良紀錄，並會設除名機制，若涉及嚴重不當如貪污、圍標等，或會永久除名。為防止「借屍還魂」情況，當局會考慮在清單中審視公司負責人的紀錄。

甯漢豪在無綫節目《講清講楚》指，預審名單制定需時，尤其是審查承建商違規紀錄方面。她舉例，勞資糾紛合行使虛假文書的嚴重程度不同，若統統計作違規，或令名單不夠實際。

今年第四季推出加強版招標妥目標不變

她強調，原有的招標妥僅為「較低限度服務」，純粹是一個招標平台。而加強版中，各政府部門的參與也大大提升。她補充，今年第四季推出的目標不變，不排除需要時向立法會提出暑假小組加會討論。