01揭招標妥新名單24%有五年內定罪紀錄　田北辰倡換市建局高層

《香港01》周四（10日）揭露，市建局今年7月剛更新的大維修承建商預審名單的97間公司中，至少23間承建商過去五年涉違反《工廠及工業經營條例》被定罪，佔整體約24%，當中4間有逾10項定罪紀錄，涉違資格，但照樣發布。

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰斥市建局無汲取教訓，質疑是否不怕悲劇重演，建議市建局進行全面人事改革，撤換高層：「換返一啲真係有心有力，有承擔有能力嘅人，去做呢啲同人命有關嘅工作。」他又認為，市建局需改革預審名單機制，要主動用公開資料去核實承建商背景，或要求承建商定期自行申報定罪或違規紀錄。



「每拖延一日，更多法團選問題公司」

田北辰回覆《香港01》時稱，預審名單仍有定罪紀錄的承建商在列，會令業主誤用有問題的公司，「後果可以非常嚴重，亦會令人對制度失去信心。」對於市建局至今都未有回應，田北辰批評做法「極不理想」:「每拖延一日唔下架，隨時令更多屋苑嘅法團選用有問題嘅公司。」

監管者執行上貪方便

他認為，「招標妥」存在各種問題，與其定位有關，因招標妥自稱只是協助業主的電子招標及資訊平台，而不是一個有執法權或嚴格審查權的「監管者」，但在執行上卻只貪方便，任由承建商、顧問等申請人申報過便算。他認為，最大的漏洞是市建局過度依賴申請人的「誠信申報機制」，紀錄可在官方渠道核查，市建局卻無主動核對。

他指出發展局聯同市建局推出「加強版」招標妥的做法方向正確，但同時建議政府在市建局進行全面人事改革，撤換高層：「換返一啲真係有心有力，有承擔有能力嘅人，去做呢啲同人命有關嘅工作。」

田北辰在Facebook發文。（Facebook截圖）

政府有紀錄市建局無查核 「呃飯食混水摸魚」

田北辰亦在Facebook發文指，出招標妥大維修預審名單有兩個漏洞。首個漏洞是要求承建商自行申報過去五年沒有特定的違規紀錄。田北辰表示，政府部門有紀錄，市建局卻沒有自行查核是「懶」：「出咁多公帑請人返嚟，結果有資料都唔用，全部喺度呃飯食、混水摸魚？」

田北辰稱，第二個漏洞是一次性登記，質疑機制是否只在申請一刻檢視申請者過去五年有否犯罪記錄，未有要求他們在加入名單後再主動申報違規記錄：「如果登記完之後就「終身免檢」，以後做乜都得，噉呢個『五年條件』設嚟又有咩實質意義？」

田北辰建議，市建局應主動用公開資料去核實，或要求承建商定期自行申報定罪或違規紀錄，如發現有人隱瞞，則直接檢控，確保預審名單中的承建商並無犯罪紀錄。