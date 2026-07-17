宏福苑聽證會｜RI屬圍標標配　球證全被收買　招標妥致有把關假象

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃稱「註冊檢驗人員」（RI）是圍標的標準配件，若果RI被收買，等於「成場波嘅球證被收買」。市建局的招標妥，局方不會查核標書內容真偽，也不會提供顧問的估算和獨立收費，製造把關假象，反而增加其認受性。



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獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃稱市建局的招標妥，局方不會查核標書內容真偽，也不會提供顧問的估算和獨立收費，製造把關假象。（資料圖片／廖雁雄攝）

RI屬圍標標配 全部球證被收買

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃引述報告稱，圍標不是偶然發生，是常態。競委會提到有人不肯圍標，結果遭三合會打。

廉署分析並解釋，圍標是十分難察覺和執法，全因無案發現場及報案人。廉署指掛名註冊檢驗人員(RI)是圍標標準配件，有物管公司收3至5%回佣，如果RI不妥，等於「成場波嘅球證被收買」。

市建局無查核標書真偽 無提供估算及收費

宏福苑2018年8月參與招標妥，市建局委任富邦測量師行作獨立顧問，造價1億208萬元，但最終合約變成3.3億元。

宏福苑標書問題 顧問標價低到無法解釋 ・顧問低價中標，相熟承建商抬高中標價。 ・逾60%標價低於最基本成本。 掛名RI ・基本上是橡皮圖章。 標書分析報告 ・誤導指宏業無定罪紀錄 授權票 ・三次重要表決，靠時任法團主席鄧國權及副手陳德成的授權票通過。

杜淦堃點出四個問題：第一，是價格低到無法解釋的顧問標價，顧問低價中標，與相熟承建商抬高中標價，杜指逾60%標價低於最基本成本。可見，大部份人是蝕本做。第二是掛名RI，基本上是橡皮圖章。第三是嚴重誤導的標書分析報告，指宏業無定罪紀錄；第四是，三次重要表決靠時任法團主席鄧國權及副手陳德成的授權票通過。

另外，杜淦堃稱市建局的招標妥製造把關假象，審查標書是信賴標書，局方無能力查核兩間顧問和承建商的連繫，與投標者的關連。

杜指鴻毅將文件交市建局審閱，局方只就措辭和時間表給予意見，被問到是否用「高大靚仔」都會過，市建局稱都不會過問及不會干涉業主決定。但杜認為，最低限度都可就評分作提議。

大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（右二戴口罩者）在去年12月22日首度現身開腔談及宏福苑大火事件，獨立顧問無覆核宏業定罪紀錄。（資料圖片／陳萃屏攝）

獨立顧問不覆核定罪紀錄

杜稱招標妥的獨立顧問提供第三方專業意見，聽起來像有保障，但實際可提供什麼意見？獨立顧問富邦稱不會干預決定，但探討合約不是職權範圍，工程範圍的多元意見，也不屬於其職權範圍，只會覆核計錯數、打錯字，但沒就實質內容給予意見。覆核宏業的定罪紀錄也是「合約範圍外」。

市區重建局樓宇復修部總監王思敬。（資料圖片 / 黃偉民攝）

再者，招標妥的另一局限是不會提供顧問的估算和獨立收費。市建局樓宇復修部總監王思敬當時解釋，稱會反競爭法，但杜指，競爭條例不適用於法定機構。

王又稱會遭申訴專員批評，惟專員反駁稱無事實根據，批評說法只屬猜測、不負責任，市建局隨後解釋，王思敬當時「承受很大壓力」。

宏福苑獨立委員會代表總結陳辭，列出承建商「宏業」董事侯華建，與其他公司的關係圖。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

招標妥製造把關假象 反增圍標認受性

杜淦堃總結市建局招標妥製造了假象，就是局方及顧問會把關，但他們無把關，反而為人增加了認受性。杜希望盡量杜絕圍標風險，稱政府已走出第一步，設加強版招標妥。

他建議，機構要有權索取文件，虛構申報者應取消資格，並要加入強制性誠信審查，查涉事機構有否關連，並設檢驗及監工顧問，並升格在工程前便要交利益申報，顧問費太低要審查 ，不合謀確認書應升格為法定聲明，加強法律阻嚇，將圍標刑事化，令圍標變蝕本生意。

杜續建議業主大會私投票制度都要提高10%或150名親身投票者規定，授權票登記考慮在投票前48小時張貼有關通告，讓所有業主都可看到。

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