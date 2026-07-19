西九藝術家駐留先導計劃展覽「溯流生息」揭幕　馬灣展40件藝術品

西九文化區管理局「西九藝術家駐留先導計劃」的展覽「溯流生息」，今日（19日）揭幕，展覽於本月12日至8月2日在新鴻基地產馬灣1868舉行，展出11位參與藝術家逾40件全新創作，是第一期「西九藝術家駐留先導計劃」的創作成果。



計劃於2026年5月底展開，匯聚五位捷克藝術家及六位香港藝術家，在馬灣1868進行為期10星期的駐留創作，期間在香港生活與工作，並與本地藝術家交流互動，開展跨文化合作與創作探索。



西九文化區管理局於馬灣 1868 舉辦「西九藝術家駐留先導計劃」啟動典禮，並慶祝展覽「溯流生息」開幕。（西九文化局管理局圖片）

「溯流生息」由Chemistry Gallery藝術總監兼創始人Petr Hájek和香港獨立策展人黃熙婷聯合策展，展出十一位參與藝術家逾40件全新創作。展覽靈感源自馬灣的自然環境、悠久歷史和獨特文化景觀，呈獻雕塑、繪畫、裝置、版畫及多媒體作品，既有藝術家的個人創作，亦有在駐留期間透過交流與協作孕育而成的對話作品或共同創作。

西九文化區管理局於馬灣 1868 舉辦「西九藝術家駐留先導計劃」啟動典禮，並慶祝展覽「溯流生息」開幕。（西九文化局管理局圖片）

西九文化區管理局表示，展覽探索人類與環境之間不斷演變的關係，透過自然與人類活動之間的張力與共存、不同文化與時代中的自然再現，以及生態平衡、可持續發展及氣候變化等議題，展開跨越地域與文化的對話。展出作品引領觀眾思考人、地方與生態之間環環相扣的關係，並呈現藝術家在融合自然、歷史文化和當代生活方式的馬灣1868駐留期間所促成的創意對話、藝術協作與跨文化交流。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（西九文化局管理局圖片）

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，透過這項計劃致力為藝術家提供促進交流意念、激發對話及與更廣泛的藝術社群建立聯繫的平台，並透過富有意義的文化交流豐富他們的創作，拓闊藝術視野。

她又表示，計劃亦讓藝術家與公眾建立更緊密的連結，為香港日益蓬勃的藝術生態帶來更多具欣賞及收藏價值的優秀作品。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯。（西九文化局管理局圖片）

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地正與西九文化管理局緊密合作，推動西九龍發展為文化與商貿並茂的世界級樞紐，是次活動更進一步鞏固雙方的策略夥伴關係。