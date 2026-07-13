無人車接駁｜高鐵西九龍站及機鐵九龍站路面測試 料明年次季載客
高鐵西九龍站及機鐵九龍站自動車接駁即將落實。運輸署表示，港鐵和機管局正籌備項目，自動車可於今年下半年進行路面測試，並在明年第二季內推出，為來港轉機的旅客提供運載行李及載客服務。
計劃將使用百度蘿蔔快跑第六代無人車，測試時會有一名後備操作員，最少10年駕駛經驗，全程監控自動車行車及路面情況，有需要時會即時接管車輛。署方指，視乎路面狀況，兩站之間的車程預計約7至8分鐘，較12分鐘步行時間快5分鐘。
推空鐵聯運 運輸署：5%高鐵旅客轉去國際機場乘飛機
去年《施政報告》提出研究以自動車接駁西九龍高鐵站與機鐵站。運輸署向油尖旺區議會交文件，交代研究進展。署方指，自高鐵恢復服務起，抵港客量節節上升，經高鐵抵港的旅客中，5%會從香港國際機場離境，這類轉乘的乘客量去年按年上升逾20%，當中約四成會於同日轉乘，認為香港有發展「空鐵聯運」的潛力和機遇。
高鐵乘客西九龍站預辦登機、行李託運 後乘無人車往機鐵站
港鐵公司和機管局正籌備相關的自動駕駛路線，冀可以於今年下半年在兩站之間的路段進行路面測試，並在明年第二季內推出跨站接駁服務。高鐵乘客可在西九龍站下車後，立即預辦登機、行李託運等服務，然後乘搭自動車往機場快綫九龍站再往機場乘搭飛機；經機場抵港的旅客，亦可在機鐵九龍站乘坐自動車往高鐵站。
無人車往來兩站之間 車程單程預計約7至8分鐘
據署方提交的資料，由高鐵站開往機鐵站的自動車上車點為高鐵站J出口，落車點為機鐵站E出口，由機鐵站開出則會以B出口為上車點，落車點同樣為高鐵站J出口。自動車將於全日進行測試，途經匯民道、佐敦道、雅翔道、車站環迴路南、車站環迴路東、車站環迴路北。視乎路面狀況，兩站之間的車程預計約7至8分鐘。
車上有一名香港居民後備操作員 需具有10年以上駕駛經驗
署方又指，測試期間，自動車上會有一名香港居民後備操作員，需具有10年以上的駕駛經驗，並完成不少於由百度提供的100小時全職駕駛培訓。他會坐在主駕駛座位，全程監控自動車行車及路面情況，並會在有需要時即時接管車輛。
運輸署預計今年7月向項目發出自動車先導牌照，以讓先導營辦人開始路面測試。自動車順利完成首階段測試里程後，可在第二階段展開非商業載客測試。