無人車接駁｜高鐵西九龍站及機鐵九龍站路面測試　料明年次季載客

高鐵西九龍站及機鐵九龍站自動車接駁即將落實。運輸署表示，港鐵和機管局正籌備項目，自動車可於今年下半年進行路面測試，並在明年第二季內推出，為來港轉機的旅客提供運載行李及載客服務。



計劃將使用百度蘿蔔快跑第六代無人車，測試時會有一名後備操作員，最少10年駕駛經驗，全程監控自動車行車及路面情況，有需要時會即時接管車輛。署方指，視乎路面狀況，兩站之間的車程預計約7至8分鐘，較12分鐘步行時間快5分鐘。



機鐵九龍站。（資料圖片／蔡正邦攝）

香港西九龍站。（黃學潤攝）

高鐵西九龍站及機鐵九龍站自動車將使用百度蘿蔔快跑第六代無人車。（資料圖片／陳巧恩攝）

推空鐵聯運 運輸署：5%高鐵旅客轉去國際機場乘飛機

去年《施政報告》提出研究以自動車接駁西九龍高鐵站與機鐵站。運輸署向油尖旺區議會交文件，交代研究進展。署方指，自高鐵恢復服務起，抵港客量節節上升，經高鐵抵港的旅客中，5%會從香港國際機場離境，這類轉乘的乘客量去年按年上升逾20%，當中約四成會於同日轉乘，認為香港有發展「空鐵聯運」的潛力和機遇。

高鐵乘客西九龍站預辦登機、行李託運 後乘無人車往機鐵站

港鐵公司和機管局正籌備相關的自動駕駛路線，冀可以於今年下半年在兩站之間的路段進行路面測試，並在明年第二季內推出跨站接駁服務。高鐵乘客可在西九龍站下車後，立即預辦登機、行李託運等服務，然後乘搭自動車往機場快綫九龍站再往機場乘搭飛機；經機場抵港的旅客，亦可在機鐵九龍站乘坐自動車往高鐵站。

當測試路線出現交通擠塞或事故時，會改由人手操作使用綠色繞行路線離開相關區域。（區議會文件）

自動車固定測試路線。（區議會文件）

無人車往來兩站之間 車程單程預計約7至8分鐘

據署方提交的資料，由高鐵站開往機鐵站的自動車上車點為高鐵站J出口，落車點為機鐵站E出口，由機鐵站開出則會以B出口為上車點，落車點同樣為高鐵站J出口。自動車將於全日進行測試，途經匯民道、佐敦道、雅翔道、車站環迴路南、車站環迴路東、車站環迴路北。視乎路面狀況，兩站之間的車程預計約7至8分鐘。

車上有一名香港居民後備操作員 需具有10年以上駕駛經驗

署方又指，測試期間，自動車上會有一名香港居民後備操作員，需具有10年以上的駕駛經驗，並完成不少於由百度提供的100小時全職駕駛培訓。他會坐在主駕駛座位，全程監控自動車行車及路面情況，並會在有需要時即時接管車輛。

運輸署預計今年7月向項目發出自動車先導牌照，以讓先導營辦人開始路面測試。自動車順利完成首階段測試里程後，可在第二階段展開非商業載客測試。