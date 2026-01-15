啟聾學校教師涉未向校方披露遭廉署調查及起訴　案押後至3.9再訊

啟聾學校時任教師涉向校方隱瞞他正受廉署調查及被起訴，從而獲校方聘用，被廉署控3項欺詐罪。案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂，裁判官何慧嫻應辯方申請，將案件押後到3月9日，以待被告索取文件及法律意見。被告准以2000元現金保釋，條件包括不得與控方證人討論案件。



被告游昇浩被控3項欺詐罪。(陳蓉攝)

涉未向啟聾學校披露受廉署調查

被告游昇浩（31歲，無業）被控3項欺詐罪，指他於2022年7月29日至2023年11月29日期間，沒有向路德會啟聾學校（「啟聾學校」）披露他於該校任職教師期間，正接受廉政公署的刑事調查，並意圖詐騙而誘使該啟學校沒有就其作為該校的教師身份：（1）暫停其職務：及/或（2）對其施以紀律處分，導致他獲得利益或該校蒙受不利或有相當程度的可能蒙受不利。

涉未有披露正被刑事檢控

另一項欺詐罪指，被告在2023年11月30日至2023年12月4日期間，沒有向啟聾學校披露他於該校任職教師期間，正被刑事檢控，並意圖詐騙而誘使該校沒有終止聘任其為教師，導致該他獲得利益或該校蒙受不利或有相當程度的可能蒙受不利。

案件編號：WKCC228/2026