輕度智障男發復國黨帖文認煽動　官接納自身缺陷影響犯案　囚28月

輕度智障男侍應涉在2024年於X和Instagram發布煽動貼文宣傳復國黨，他早前在區域法院承認1項煽動他人顛覆國家政權罪 (DCCC 1103/2025)，今（20日）判刑。法官陳廣池三指國安風險不能掉以輕心，斥被告罔顧法紀，但接納他因自身缺陷影響犯案，認為本案情節較輕，判囚28個月。



被告陳浩騫（22歲，餐飲業服務員）於2024年6月27日至 2025年4月28日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

被告陳浩騫在區域法院認煽動罪囚28月。(黃浩謙攝)

被告求情稱對不起香港

陳官引述辯方求情，被告有輕度智力障礙及中度語言障礙，這些缺陷令他的社交能力和分析力都較常人低。被告只是鸚鵡學舌，一知半解地覆述一些虛無飄渺的主張，涉案的組織沒有知名度，被告的行為也沒助提升知名度。被告寫信求情稱，他後悔被壞人操控，對不起香港。

長期服藥影響分辯善惡能力

陳官判刑提到，2024年有關國安法的衝擊不絕於耳，可見潛在風險仍然存在，不能掉以輕心。他同情被告因為病患需要長期服藥，一定程度上影響其認知、社交，和分辯善惡對錯的能力，接納他容易被煽動，繼而煽動他人，但被告仍是罔顧法紀，有預謀犯案，但程度不高，亦無明顯的煽動對象，情節屬於輕微，採納3.5年作起刑點，認罪減至28個月。

被告發文宣招攬人入復國黨

案情指，本案涉及台灣政黨「中華保台反共復國黨」（下稱復國黨），其宗旨是「驅逐赤虜共產，恢復中華民國」。被告在涉案期間，從四方面鼓吹顛覆國家政權的文宣和招攬他人加入復國黨，包括發布相關文宣的帖文到網上社交媒體平台、在公眾地方張貼文宣、 郵寄文宣給同道中人，以及管有28個載有文宣的備妥待寄信件。

社交帳戶有逾千煽動貼文

2024年6月，被告在社交媒體平台X開設帳戶@chan110373⁠。截至2025年4月24日，帳戶有1184則帖文及587名追蹤者。被告的貼文內容包括 「中共殺人政權」、「推翻中共」。此外，被告在貼文提及「港人支持辛亥2.0復國革命」、「歷經血與火革命的中華戰士們，我們才是中國未來權力的合法掌控者」等。

被告有向復國黨負責人匯報進度

被告在被捕後承認獨自管理涉案的X和Instagram帳戶，目的為「恢復中華民國統一」及對抗中共。此外，警方發現被告在Line應用程式與復國黨負責人程凱力（舍利子）頻繁交談，被告屢次主動提出到訪台灣參與活動，並索取信封、金錢及申請書，亦有向程凱力匯報「紙張革命」的進度。