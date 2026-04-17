暑期工涉中港城廁所寫煽動字句　控方專家認為被告患自閉症機會低

18歲暑期工涉在在中港城的男廁隔板上寫上煽動字句，被控出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院續審。辯方指被患有自閉症和解離症，並指他在接受警方調查時，兩分鐘內面部抽搐10次，認為被告非在自願下作招認。控方今傳召精神科醫生作供，認為被告懂得找合適的時機犯案，其行為有預謀和計劃，認為他當時知道自己在做甚麼，認為他患自閉症的機會低，或是屬臨界的輕微情況。



被告梁佳樂（18歲，暑期兼職文員），被控1項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，及3項摧毀或損壞財產罪，指他在2025年7月17日至21日，在中港城第3座11樓一男廁的牆上，寫上具煽動意圖的內容，損毀屬於中港城物業管理公司的牆壁。

被告梁佳樂(藍衣)聲稱患有自閉症及解離症。(陳曉欣攝)

被告犯案後才與辯方的醫生會面

控方傳召精神科醫生譚務成作供，指被告犯案後才與辯方的醫生會面，如果其個案一直有醫生跟進，報告相對比重會較高，而非有事才去叫醫生解釋。譚又指就一般自閉症而言，孩童 30個月大時已可觀察到症狀，比如言語問題，與父母不親近，少肢體接觸等。

認為被告患自閉症的機會較低

辯方醫生透露被告的母親是護士，其母表示被告3歲才懂說話及比較「痴身」，學校只留意到被告需接受言語治療。譚認為被告患自閉症的機會較低，或是在臨界的輕微情況，與案件未必有關。譚又指，自閉症人士一般不愛與人交往，但被告有自願參與課外活動，辯方專家亦指他樂於助人，認為被告只是比較向內而非自閉症。

解離症多是一次性出現

就解離症而言，譚指此病症一般為急性，是短暫出現，因不堪刺激，大多是一次性。他們會不知道自己在做甚麼，無法分辨對錯，故不會千方百計匿藏。

被告懂找合適時機犯案

就被告的情況，譚認為，被告會找合適時機犯案，並會選擇人來人往的中港城，他又刻意不在犯案的廁格如廁，其行為屬有預謀及計劃（well planned），證明他知道自己在做甚麼，不符合解離症的特徵。辯方專家指被告公開試放榜後一天犯案，指被告曾受到很大打擊。譚認為被告想接受正規教學的情況可以諒解。

認為被告會面錄影上反應正常

就被告在錄影會面中的表現，譚認為被告當時相當正常，有問有答，回應乾淨利落，全程配合，亦與警員有眼神接觸，認為他可理解錄影會面及警誡口供。

案件編號：WKCC3238/2025