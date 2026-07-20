西環的士司機命案　CCTV拍到被告酒店外抽煙　上車分半鐘急步離開

的士司機在西環東邊街酒店外接載乘客後遭捅頸殺害，無業漢否認謀殺案(HCCC150/2024)今(20日)在高等法院續審。控方在庭上播放案發時段的閉路電視片段，顯示被告背著背囊和手持一個袋離開酒店。他先在酒店外抽煙，其後登上涉案的士，約分半鐘後下車，但未拍到他下車情況，只顯示他曾急步經過酒店門外，但沒有進入酒店。被告之後進入附近公廁，他穿著有帽外套進入附近路段，他離開時沒再穿該外套。



被告蔡南生（36歲，無業）被控一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

被告蔡南生否認謀殺。(資料圖片)

被告蔡南生被指登上事主韋劍雄所駕駛的的士後，即拔刀行兇。(資料圖片)

事主韋劍雄遇害後曾下車求救，現場血跡斑斑。(資料圖片)

閉路電視拍到被告多番進出酒店

負責撮取閉路電視片段的警員馮騫騰作供，庭上並播放相關閉路電視片段。片段顯示，被告於2021年10月11日晚上至翌日(12日)凌晨時分，多番進出西環伯惠酒店，曾在酒店外抽煙。

拿背包及一袋離開酒店

於12月凌晨4時許，身穿有帽外套和短褲的被告，背上背囊和手持一個袋，於2021年10月12日離開其租住的酒店房間。他到地下大堂，曾和櫃檯的接待員交談。其後，被告步向門口，離開酒店。

上車分半鐘已經下車

片段續顯示，被告在酒店外抽煙。其後，涉案的士駛過並停下，被告登上該的士，的士也隨後開車。該些片段未有拍到被告下車，但其後的片段顯示，被告之後急步經過伯惠酒店門外，但沒有進入酒店。控方庭上指，根據閉路電視片段和截圖，被告於凌晨4時50分27秒左右，登上涉案的士。而他於4時52分時已經下車，馮同意。

離開公廁路段沒再穿有帽外套

此外，閉路電視片段顯示，被告走到進入梅芳街公廁的路段。他離開時，上身已沒有穿有帽外套。