的士司機西環被殺案開審　無業漢涉上車刀捅司機頸　稱思想受控制

的士司機在西環東邊街一酒店接載一名乘客後，該乘客涉即拿刀捅向司機頸部，然後下車離開。司機浴血求救，最終不治。警方事後拘捕一名無業男子，但他否認謀殺，案件（HCCC150/2024）今（15日）在高等法院開審。控方開案陳詞指，被告行兇後丟棄部份物品，並回家清洗，再到南丫島。他被捕後在錄影會面稱，他的思想被人控制，並成為政府的目標。但控方認為被告案發時知所做何事，並有計劃行兇。



被告蔡南生（36歲，無業）否認一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

被告蔡南生否認謀殺罪。(警方提供照片)

被告蔡南生其後被捕。(資料圖片)

被告蔡南生被指登上事主韋劍雄所駕駛的的士後，即拔刀行兇。(資料圖片)

事主韋劍雄遇害後曾下車求救，現場血跡斑斑。(資料圖片)

被告蔡南生事發前曾入住伯惠酒店。

現場留下沾血的口罩。(資料圖片)

大批警員早上到場調查。(資料圖片)

被告上車即用刀捅事主頸部

控方開案陳詞指，事主韋劍雄已婚並育有三名子女，他在港島駕駛夜更的士。於2021年10月11日，事主如常工作，至12日凌晨4時50分，他駕的士沿西營盤東邊街，被告帶備刀和毛巾，在伯惠酒店(HE Hotel)外截車，並登上事主的的士，他隨即用刀捅事主的頸，然後下車，並逃離現場。事主大量出血，他下車大叫求救，其後倒下。他被送往瑪麗醫院搶救，同日早上6時許宣告不治。

被告的手機及口罩等留在的士

警員到場後，在的士內找到被告的手機和外套，以及口罩和毛巾。警方調查亦發現，被告於10月11日曾登記入住伯惠酒店。此外，警員到被告的住所搜查，在住所內和一隻鞋的鞋底發現事主血跡。

控方認為被告行兇前有作計劃

控方指，被告知道案發時所做何事，並在行兇前作出計劃。他在殺人後丟棄部份物品，並返回住所。他在住所內清洗部份衣物後，前往南丫島，其後被捕。

錄影會面稱思想被人控制

被告在錄影會面指登記入住伯惠酒店後便返家，又指他的思想被人控制，並成為政府目標。

事主是好丈夫好爸爸無與人結怨

事主韋劍雄的妻子張燕指，她和事主於2002年結婚，兩人育有兩女一子。她指事主是一名負責任的好丈夫和好爸爸，沒有和他人結怨，不認為有任何人會傷害他。

唐樓住客見乘客位有人拿黑色長物離開

居於東邊街唐樓的陳易文作供指，於2021年10月12日約凌晨4時50分，正在入睡的他聽到樓下傳來叫「救命」的聲音。他到窗邊觀看，見到一架的士泊在東邊街右邊行車線，其右邊的司機位和乘客位車門都打開。右邊乘客位外有一名身穿有帽外套的男子，他伸手入的士內拿取約一呎長的黑色長形物件，然後沿東邊街向德輔道西方向跑走。

亦見到司機下車大叫救命

陳亦指，看到司機下車，並大叫「救命」。司機沿東邊街，行向皇后大道西。陳其後沒有再觀察，上床繼續入睡。約凌晨5時40分，多名軍裝警員到達東邊街，陳亦到樓下提供協助。陳在辯方盤問時同意，他未有看到穿有帽外套男子的容貌。